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Liseler hentbolda Hayrettin Gürsoy çifte şampiyon

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Liseler hentbolda Hayrettin Gürsoy çifte şampiyon
Lise Gençler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları geçtiğimiz günlerde yapılan final maçları ise sonuçlandı.

Başiskele Spor Salonu’nda yapılan final maçlarının ardından Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi kız ve erkeklerde çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

ERKEKLERDE FİNALİ MERKEZ BANKASI OYNADI
Lise Hentbol İl Birinciliğinde erkeklerde finali Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Derince Merkez Barkası Anadolu takımları karşılaştı. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, rakibi karşısında galip geldi, erkeklerde şampiyonluk sevinci yaşadı. Erkeklerin üçüncü maçında ise Gebze Anıbal Anadolu Lisesi ile İzmit İmam Hatip Lisesi takımları karşılaştı. Gebze temsilci karşılaşmayı kazandı, turnuvayı üçüncü bitirdi.

KIZLARDA DA HAYRETTİN GÜRSOY
Erkeklerde şampiyonluk sevinci yaşayan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, kızlarda finali Darıca TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oynadı. Hayrettin Gürsoy Lisesi, erkeklerde olduğu gibi kızlar finalinde de kazandı, bu sezon hentbolda çifte şampiyonluk yaşadı. Kızlar üçüncülük maçında da Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi ile Namık Kemal Lisesi takımları karşılaştı. Bu maçı da Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi galip geldi.

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