Liseler voleybolda heyecan sürüyor

Liseler genç kızlar voleybolda heyecan A Grubu maçları ile devam ediyor.

Toplam 24 takımın yer aldığı A Grubu’nda maçlar İzmit Merkez ve Gebze’de oynanıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların çeyrek final yükseleceği liseler voleybolda dünde maçlar vardı.

ÇEKİŞMELİ MAÇ ORUÇ REİS’İN

Liseler Genç Kızlar A Grubu Voleybol maçlarında dünkü karşılaşmalar Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. Bu salonda oynanan maçların en çekişmelisi de Başiskele Anadolu Lisesi ile Oruç Reis Anadolu Lisesi arasında oynandı. Çok büyük çekişmeye sahne olan ilk sette Oruç Reis Anadolu Lisesi. Rakibine 25-23 üstünlük sağladı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Oruç Reis bu seti 25-17, maçı da 2-0 kazandı.

MİMAR SİNAN, KANUNİ VE KAMER ÖNCEL KAZANDI

Genç kızlar voleybolda günün bir çekişmeli maçında da Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Merkez Bankası Anadolu Lisesi karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta ilk seti 28-26, ikinci seti de 29-27 kazanan Mimar Sinan, salondan 2-0 galip ayrıldı. Derince Necip Fazıl Lisesi, ilk sette zorlandığı rakibi Kanuni Mesleki Teknik Lisesi karşısında 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kamer Öncel Teknik Lisesi de İzmit Lisesi’ni rahat bir oyundan sonra 2-0 yendi.

