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Liseli A Gençler Voleybolda heyecan diniyor

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Liseli A Gençler Voleybolda heyecan diniyor
Lise 3 ve 4.sınıfları kapsayan A Gençler voleybol il birinciliğinde önceki gün yarı final heyecana yaşandı.

Hasan Gemici Spor Salonu’nda önce kızlar maçları vardı. 24 Kasım, Atılım AL’yi, Kocaeli Anadolu da Mimar Sinan’ı yenerek adlarını finale yazdırdı. Erkeklerde Cahit Elginkan, Oruç Reis engelini set vermeden aştı. Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi de Ertuğrul Kurtoğlu’nu yine 3-0 ile aştı.

Liseli A Gençlerde yarın üçüncülük ve final maçları heyecanı yaşanacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 10.00’da kızlar üçüncülük, 11.30’da kızlar finali oynanacak. Saat 13.00’de erkeklerin üçüncülük, saat 14.30’da ise erkeklerin final maçları var. Yarınki maçların hemen ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları verilecek.

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