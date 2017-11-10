Liseli çatıdan düştü
Karamürsel ilçesinde, çatıdan düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde bulunan bir lisenin spor salonunun çatısına, ders arasında çıkan Y. Ö. (17), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Y.Ö., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Etiketler : lise, öğrenci, çatı, Karamürsel
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