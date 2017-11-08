Liseli genç erkekler hentbol yarın başlıyor

İlk olarak liseli genç erkekler hentbol il birinciliği start alacak. 12 okulun 3 grupta mücadele edeceği turnuvada yarın Hasan Gemici Spor Salonu’nda 4 maç oynanacak. 13 Kasım Pazartesi günü ikinci, 15 Kazım Çarşamba günü üçüncü maçlar oynanacak ve grup aşaması sona erecek.

KIZLAR CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

4 takımlı A grubundan iki, 3’er takımla B ve C gruplarından ise birer takım yarı finale yükselecek. 20 Kasım Pazartesi günü yarı final heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk maçı ise 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Liseli genç erkekler hentbolda tüm maçlar Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak. Liseli genç kızlar hentbol il birinciliği ise yarın başlayacak.

YARIN KURA ÇEKİMİ VAR

Okul spor faaliyetlerinde yarın liseli gençler ve ortaokullu yıldızlarda futbol, basketbol ve voleybol il birinciliklerinin kuraları çekilecek. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan kura çekimi saat 10.30’da başlayacak. Okul Sporları İl Temsilciliği ve tertip kurulu katılan tüm okullara başarı dileğinde bulundu.