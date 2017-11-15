Liseli genç erkekler hentbolda yarı finalistler belli oldu

Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maçta Hayrettin Gürsoy, İzmit İHL’yi 31 16 yendi ve A grubunun birincisi olarak yarı finale adını yazdırdı. Bu grupta İzmit Anadolu İHL ikinci olarak ilk 4’e kaldı. Günün ikinci maçında Arslanbey Fevziye Tezcan, TOKİ Şehit Can Duyar’ı 14-0 mağlup etti.

Bu maçın bir önemi yoktu. B grubunda Gölcük Adnan Menderes AİHL, C grubunda ise Gebze Anibal birinci olarak yarı finale kaldılar. Yarı final maçları pazartesi günü oynanacak. Hayrettin Gürsoy ile Anibal, İzmit İHL ile Adnan Menderes AİHL karşılaşacak. Üçüncülük ve final maçları ise önümüzdeki çarşamba günü oynanacak.