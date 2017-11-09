Liseli genç kızlar hentbol başlıyor

5 okulun katıldığı il birinciliğinde yarın iki maç var. Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’te Merkez Bankası Derince AL-Darıca TOKİ Mesleki Teknik AL maçı ile başlayacak heyecan, 15.15’teki Deniz Yıldızları Mesleki Teknik AL-Körfez Atatürk AL mücadelesiyle sürecek. Turnuvada ikinci maçlar önümüzdeki salı günü oynanacak. 16, 20, 22 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla il birinciliği sona erecek. Turnuvayı ilk sırada bitiren okul ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.