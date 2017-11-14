Liseli genç kızlar hentbolda farklı sonuçlar

Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maçta Körfez Atatürk AL, Namık Kemal’i zorlanmadan yendi. Denizyıldızları da Merkez Bankası Derince AL karşısında adeta antrenman yaptı ve farkı kazandı. 2’de 2 yapan Denizyıldızları liderlik yarışında avantaj sağladı. Liseli genç kızlar hentbolda üçüncü maçlar perşembe oynanacak.

ERKEKLERDE SON MAÇLAR YARIN

Liseli genç erkekler hentbol il birinciliğinde ikinci maçlar önceki gün oynandı. Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maçta Anibal, Gazi Anadolu’yu 25-12 yendi. Hayrettin Gürsoy, TOKİ Şehit Can Duyar’a 33-13 üstünlük sağlarken, İzmit Anadolu İHL de Fevziye Tezcan’ı 17-11 yendi. Şehit Er Mücahit Okur sahaya çıkmadığı için Merkez Bankası 10-0 hükmen galip ilan edildi. Grup aşamasındaki son maçlar yarın oynanacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 10.00'da başlayacak heyecan Hayrettin Gürsoy-İzmit Anadolu İHL maçıyla başlayacak, TOKİ Şehit Can Duyar-Fevziye Tezcan mücadelesiyle sürecek. Gölcük Adnan Menderes-Şehit Er mücahit Okur maçıyla sürecek çekişme Namık Kemal-Gazi AL karşılaşmasıyla sona erecek.

