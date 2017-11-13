Liseli genç kızlar hentbolda iki maç var

5 okulun yer aldığı turnuvada ikinci maçlar yarın oynanacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda günün ilk maçı saat 10.00’da İzmit Namık Kemal AL ile Körfez Atatürk arasında. Hemen ardından Merkez Bankası Derince AL-Deniz Yıldızları Mesleki Teknik AL maçı var. İl birinciliğinde üçüncü maçlar perşembe günü oynanacak. Önümüzdeki pazartesi ve çarşamba günkü maçlarla heyecan dinecek. Birinci olacak ekip ilimizi gruplarda temsil edecek.