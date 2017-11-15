Liseli genç kızlar hentbolda üçüncü maçlar

Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maç saat 10.00’da puan kaybetmeyen iki takım Darıca TOKİ Mesleki Teknik AL ile Denizyıldızları arasında. Bu maçtan çıkacak sonuç şampiyonluk yarışı için oldukça önemli. Daha sonra Namık Kemal ile Merkez Bankası Derince karşı karşıya gelecek. Liseli genç kızlar hentbolda önümüzdeki pazartesi dördüncü maçlar oynanacak. 22 Kasım Çarşamba günkü maçlarla ise heyecan dinecek. Tek devreli lig esasının geçerli olduğu turnuvada ilk sırayı elde edecek okul Kocaeli şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasına katılacak.

