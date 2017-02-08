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Liseli gençler futsal start aldı

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Liseli gençler futsal start aldı
Okul spor faaliyetlerinde yeni bir heyecan, Liseli Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği dünkü maçlarla başladı.

Bu yıl turnuvaya ilgi bir hayli fazla. 74 okulun 10 grupta mücadele edeceği il birinciliğinde ilk gün Derince, Hasan Gemici, Çayırova ve Recep Topaloğlu spor salonlarında maçlar oynandı. Grup maçları 10 Şubat’ta bitecek, 13 Şubat’ta eleme turu maçları oynanacak. 24 Şubat Cuma günü ise final maçıyla heyecan dinecek. Derince Spor Salonu’nda oynanan ilk gün maçlarında en farklı galibiyetini Körfez Emlak Konut İmam Hatip’i 8-0 yenen Tüpraş Anadolu Lisesi elde etti. Diğer maçlarda Körfez Orhangazi, Yenikent Anadolu ve rakiplerini yenerken, Derince Ticaret ile Körfez Mesleki Anadolu Lisesi yenişemedi. Liseli genç erkekler futsalda bugün 8 ayrı salonda 28 maçla heyecan sürecek.

 

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