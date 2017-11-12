Liseli gençler hentbol heyecanı sürüyor

Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki açılış maçlarında Hayrettin Gürsoy, Fevziye Tezcan’a 32-13 üstünlük sağlarken, İzmit Anadolu İmam Hatip, TOKİ Şehit Can Duyar’ı 19-12 mağlup etti. Gölcük Adnan Menderes, Merkez Bankası engelini 20-14’lük skorla aşarken, Anibal da, İzmit Namık Kemal’i 22-8 yendi.

İl Birinciliğinde yarın yine 4 maç var. Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 10.00’da Gazi Anadolu-Anibal, 11.15’te Şehit Er Mücahit Okur-Merkez Bankası, saat 12.30’da Hayrettin Gürsoy-TOKİ Şehit Can Duyar ve 13.45’te Fevziye Tezcan-İzmit Anadolu İHL maçları oynanacak. Grup elemeleri çarşamba günkü maçlarla sona erecek. Önümüzdeki pazartesi yarı final, çarşamba final var.