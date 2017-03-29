Liseli mucitler yarışıyor

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulamalı bilim alanlarında öğrencileri araştırmaya teşvik etmek ve proje kültürünü kazanmalarını amaçlayan 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması başladı. Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunda başlayan yarışmada 3 gün boyunca öğrenciler projelerini hem değerlendirme komitesine hem de ziyaretçilere sunacak. 12 ayrı bölgede tüm yurt çapında aynı anda düzenlenen proje yarışmaları 12 alanda yapılıyor. Yarışmaya İstanbul Asya Bölgesi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’den bu sene toplam 600 proje sunuldu. 600 proje arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 100 proje ise İstanbul Asya Bölge Yarışmasında yarışma hakkı kazandı. Yarışmaya Türkiye çapında ise 13 bin 940 proje sunuldu.

Sunulan projeler arasında yer alan 'Deniz Yüzeyine Dökülen Petrolün Emilimini ve Geri Dönüşümünü Sağlayan Mekanik Sistem' ilgi gördü. Proje hayata geçirildiğinde, rafineri üretimi yada tanker kazaları sonucu denize dökülen petrolü temizlemeyi sağlayacak. Tavuk tüyünden yapılan ve suyu emmeyen bir şerit ile denize dökülen petrol geliştirilecek olan makine ile temizlenebilecek. Bir başka ilgi çeken proje ise, "Kalp Krizini Bildiren Bileklik" projesi oldu. Bu proje ile birlikte de, 40 yaş üstü insanlarda kalp krizi geçirme riski yüksek olan insanlar için bir bileklik geliştirildi. Geliştirilen bileklik sayesinde kişinin nabız değerleri anlık olarak ölçülüp, telefonlara yüklenecek olan bir uygulamaya gönderilecek ve kişi erkenden uyarılarak kalp krizi geçirmesi önlenecek.



“12 alandan oluşuyor yarışmamız”

100 projenin değerlendirileceği 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması ile ilgili bilgiler veren TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Ay, “Yarışmamız Türkiye geneli 12 bölgeden oluşuyor 12 bölgeden biride İstanbul Asya Bölgesi dediğimiz İstanbul Anadolu yakası, Sakarya, Kocaeli ve Düzce bölgelerinden meydana geliyor. 12 alandan oluşuyor yarışmamız. Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, coğrafya, tarih, teknoloji tasarımı, kodlama, değerler eğitimi gibi 12 alandan meydana geliyor. Toplamda bu bölgede 600 proje başvurumuz olmuştur öğrencilerimiz tarafından. Bunlardan da ön değerlendirmede ilk 100 tanesi belirlendi ve Gebze Teknik Üniversitesinin misafir ettiği salonda bu 100 projemiz şuanda sergilenmekte. Hem dışarıdan gelen misafirlerimize gösterilmekte projeler tanıtılmakta, hem de jüri üyelerimizin tekrar projeleri gerçek halleri ile görüp değerlendirmelerde bulunmaktalar” dedi.



“TÜBİTAK tarafından belirlenen jüri, projeleri değerlendiriyor”

Projelerde değerlendirmenin nasıl yapıldığını anlatan Ay, “Bu projeler öncelikle TÜBİTAK sistemine okuldaki proje yapan öğrenciler danışmanları ile beraber yükleniyor. Sonra alan kodlamaları yapıldıktan sonra TÜBİTAK tarafından belirlenen jüri üyelerine bu projeler gönderiliyor. Mesela matematikten 100 tane proje başvurusu yapılmış bu üç hocamız bu projeleri değerlendirip kendi aralarında bir puanlandırma yapıyorlar. Bu puanlandırma sonucunda o proje sayısına göre oranla diyelim şuanda 11 tane matematik projesi şuanda bu bölgede sergiledi. İlk 11 e giren öğrenci buraya çağrılıyor ve burada da tekrar kendi aralarında değerlendirilerek bir sıralama yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Dereceye giren öğrenciler yurt dışı yarışmalara katılacaklar”

Yarışmanın finali ve ödülü hakkında bilgi veren Ay, “Bunun sonunda öğrencileri küçük birer hediyeler var. Asıl en büyük şey şudur Türkiye finali dediğimiz Mayıs ayı içerisinde Ankara’da yapılacak büyük finallerimizdir. Orada dereceye girecek öğrencilerimiz yurt dışı yarışmalara katılacaklardır kendileri” ifadelerini kullandı.



“Bugün çok mutlu ve gururlu olduğumuz bir gün”

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bugün hakikaten çok mutlu ve gururlu olduğumuz bir gün. Çünkü gençlerimizin bilime ne kadar aşık ne kadar aşina olduğunu yakından stantları gezince bizzat şahit oldum. TÜBİTAK’ın düzenlemiş olduğu etkinliğe üniversitemizde ev sahipliği yapıyoruz. 48.sı düzenleniyor liseler arası proje yarışmasının. Bölgelere bölünerek ülkenin dört bir yanındaki liselerden öğrencilerin proje fikirlerinin değerlendirildiği harika bir platformdaki bir yarışma” dedi.



“Birbirinden değerli lise öğrencilerinin projeleri var”

100 farklı ekibin yarıştığını belirten Görgün, “Kocaeli Sakarya ve Düzce’de İstanbul’un Asya yakası ile beraber Türkiye’deki 12 bölgeden bir tanesi. Bugün üniversitemizde daha doğrusu bu son iki üç gündür Asya bölgesindeki 12 bölgeden biri olan Asya bölgesindeki liselerdeki öğrencilerinin projelerini sunduğu finale kalan projelerin sunulduğu bir platformda bir proje yarışmasında birlikteyiz. Üniversitemizde ağırlıyoruz. Birbirinden değerli çok farklı alanda öğrencilerimizin, lise öğrencilerimizin projeleri var. Sosyal alanda kültürel alanda olduğu gibi temel bilimler ve mühendislik alanlarında bu projeler. 100 faklı ekip burada” şeklinde konuştu.



“İlk üç projeyi belirlemek çok zor”

Türkiye finaline katılacak ilk üç projenin GTÜ’de belirleneceğini belirten Görgün, “Dün bugün ve yarın projelerini katılımcılarına ve projeleri değerlendirici heyete sunuyorlar, anlatıyorlar. Yarın final gününde de artık Türkiye finaline katılacak ilk üç proje burada belirlenecek. İlk üç projeyi belirlemek inanın o kadar güç ki ben tek tek hepsini gezmeyi bizzat arzuladım fakat henüz başaramadım. Çünkü hepsi heyecanlı anlatıyorlar anlattıkları ve değindikleri projeleri ülkemizin ne kadar yenilikçi ve girişimci bir nesil yetiştirdiğinin de göstergesi” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışmasının finali yarın GTÜ’de yapılacak.