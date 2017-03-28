Liseli projeciler GTÜ’ de yarışıyor

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulamalı bilim alanlarında öğrencileri araştırmaya teşvik etmek ve proje kültürünü kazanmalarını amaçlayan 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması açılışı töreni yapıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi'nin açılış kurdelasını kesmesi ile başlayan yarışmada 4 gün boyunca öğrenciler projelerini hem değerlendirme komitesine hem de ziyaretçilere sunacak. 12 ayrı bölgede tüm yurt çapında aynı anda düzenlenen proje yarışmaları 12 alanda yapılıyor. Yarışmaya İstanbul Asya Bölgesinde bu sene toplam 600; bütün Türkiye çapında ise 13940 proje sunuldu. 100 projenin değerlendirileceği 48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması sergisi tüm okullara ve vatandaşlara açık olacak.

GTÜ EV SAHİBİ

30 Mart Perşembe günü ödül törenin gerçekleştirileceği yarışmanın açılışında konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün üniversitede bu yarışma dolayısı ile genç projecileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görgün ,”GTÜ kurulduğundan bugüne projeye, projeciliğe önem veren bir üniversitedir. TÜBİTAK’ın düzenlediği bu anlamadaki ikinci yarışmaya ev sahipliği yapmanın kıvancını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yaz Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına da ev sahipliği yaptık. Bugün yine 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında yine birlikteyiz. Bu yarışmaların siz gençlere araştırmayı, bilimi ve teknolojiyi sevdireceğini inanıyorum. Ziyaret ettiğim projeler beni çok heyecanlandırdı. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Teknolojinin, bilimin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ise İstanbul Asya Bölgesi, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinden finale kalan 100 projenin değerlendirmesinin yapılacağını belirtti. Ekmekçi “Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün açılışını yaptığımız yarışmamızda ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesin de sağladığı imkânlardan dolayı Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.