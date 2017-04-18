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Liseli tiyatrocular  sahneye çıkıyor

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Liseli tiyatrocular  sahneye çıkıyor
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Yarışması’nda İzmit etabı başladı.

Yarışmaya İzmit merkezden katılacak olan 10 okuldan biri olan İzmit Lisesi, tiyatro ekibi provalarını İzmit Lisesi Mezunları Derneği’nin (İZLİDER) de desteği ile yürütüyor. 

İzmit Lisesi Tiyatro Kulübü yarışmaya okul öğrencilerinden Nurselin Ak’ın yöneteceği “Bir Evlenme, Bence evlenmeliyiz Hem de bu sene” isimli komedi oyunu ile katılacak. İzmit Lisesi tiyatro ekibi performansını 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’te Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Yarışmada ilk 3’e giren okul il finalinde yarışacak. 

İzmit Lisesi tiyatro ekibinin sunacağı oyuna şu isimler katkı sundu:
Yönetmen: Nurselin Ak, Yönetmen Yardımcısı: Ali Emre Yoldaş, Beyza Özden, Oyuncular: Beyza Özden, Talha Y. Özcan, Ali Emre Yoldaş, Kübra Hatır, Nurselin Ak, Baybars Demirberk, Mirza Elöver, Berkay Ak, Buğra Altaş, Yakup Kırdudu, Nursena Vatan, Emre Taş, Simay Metin, Ersoy Altıkatoğlu, Kaan Bayram.
Sahne Amiri: Talha Yasin Özcan, Elif Bilge Temur
Reji: Cansın Özbek, Mücahit Kurcan.

AYŞEGÜL KALAYCI
 

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