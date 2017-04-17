Liseli tiyatrocular yarışıyor

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Tiyatro yarışması yarın başlıyor.

Yarışmaya İzmit Merkezden katılacak olan 10 okuldan biri olan İzmit Lisesi tiyatro provalarını İzmit Lisesi Mezunları Derneği’nin de desteği ile yürütüyor. İzmit Lisesi Tiyatro Kulübü yarışmaya okul öğrencilerinden Nurselin Ak’ın yöneteceği “Bir Evlenme, Bence evlenmeliyiz Hem de bu sene” isimli komedi oyunu ile katılacak. İzmit Lisesi Tiyatro Ekibi’nin performansı 24 Nisan tarihinde saat 14.00’te Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmada ilk 3’e giren okul il finalinde yarışacak.

Tiyatro ekibinde yer alacak olan öğrencilerin isimleri şöyle:

Yönetmen Nurselin Ak, Yönetmen Yardımcısı Ali Emre Yoldaş, Beyza Özden, Oyuncular; Beyza Özden, Talha Y. Özcan, Ali Emre Yoldaş, Kübra Hatır, Nurselin Ak, Baybars Demirberk, Mirza Elöver, Berkay Ak, Buğra Altaş, Yakup Kırdudu, Nursena Vatan, Emre Taş, Simay Metin, Ersoy Altıkatoğlu, Kaan Bayram

Sahne Amiri Talha Yasin Özcan, Elif Bilge Temur

Reji Cansın Özbek, Mücahit Kurcan, Rümeysa Büyükaydın

Reji Asistanı Mirza Elöver

Ayşegül Kalaycı