Liseliler için Yazarlık Okulu

Yazarlık Okulu'nda deneme, şiir, portre, hikaye alanında yeteneği olan ve kendisini geliştirmek isteyen lise öğrencileri yararlanacak. Bu yıl yazarlık okulunda karikatür eğitimi verilmesi de planlandı. Bu alanlarda yetkin yazarlar tarafından verilen eğitim sonunda öğrencilerin kendilerinin yazdığı eserlerden oluşan bir kitap hazırlığı ile çalışma kitap fuarında okurların beğenisine sunulacak. Yazarlık Okulu'na İzmit Akademi Lise'de eğitim alan 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri katılabilecek. Yazarlık Okulu için son katılım tarihi ise 24 Kasım Cuma olarak belirlendi.

Başvuru yapan öğrencilerden başvurdukları alanla ilgili birer eser örneği alınacak. Projeye katılacak olan öğrenciler 25-26 Kasım tarihleri arasında seçilecek. Yazarlar ve eğitmenlerden oluşan komisyon tarafından başvuru yapan öğrencilerden her ders için 25'er öğrenci seçilecek. Şiir 25, deneme 25, hikaye 25, portre 25 ve karikatür için 25 öğrenci olmak üzere 125 seçilecek. Dersler 15 günde bir İzmit Akademi Lise'de yapılacak. Seçilen öğrencilerin her birine yazarların belirlediği 10 kitap, proje sürecinde hediye edilecek. Proje sürecinde ayrıca gezi ve yazar ziyaretleri yapılacak.

Yazarlık Okulu'nda, portre alanında Fahri Tuna, şiir Adem Turan, hikaye Güray Süngü, deneme Mehmet Şeker ve karikatürde ise İlhami Atmaca eğitim verecek.