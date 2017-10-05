Liste Behiye Hanım’dan pazar alışverişi Başkan’dan

Eşi Behiye Karaosmanoğlu’nun verdiği siparişleri tek tek alan Karaosmanoğlu, ödemeyi de kendi yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve halk üniversitesi KO-MEK’i ziyaret eden Karaosmanoğlu, ilçe merkezinde vatandaşlara aşure dağıtarak beraber yemeyi de ihmal etmedi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in de hazır bulunduğu ziyaretlerde, Kandıralılarla her zamanki gibi oldukça samimi olan Karaosmanoğlu, “Biz de halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Çok şükür ne çizgimizden, ne de tavrımızdan taviz verdik” dedi.

İlk olarak Kandıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Donbaycı’yı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, görev yapan askerlere başarılar diledi.

“TÜRKİYE, CENNET GİBİ BİR ÜLKEDİR”

Karaosmanoğlu, daha sonra Kandıra İlçesinin merkez pazarını ziyaret etti. Evinin ihtiyacı olan sebze ve süt ürünlerini alan Karaosmanoğlu, ödemeyi de tek tek kendisi yaptı. Büyük bir emekle pazara gelen ürünler için esnafa ve üreticiye teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Karaosmanoğlu, “Türkiye, cennet gibi bir ülkedir. Her karışı ayrı güzelliğe sahiptir. İşte Kocaeli ve Kandıra’da tüm güzelliklerini insanımızda alıyor. Ülkemizin gelişmesi için çaba sarf eden çalışkan Kandıralılarımızdan alışveriş yapmak, şahsen bana ayrı bir mutluluk veriyor” açıklamasını yaptı.

AŞURE DAĞITTI

Kandıra KO-MEK Merkezini de ziyaret eden Karaosmanoğlu, kursiyerle sohbet ederek hizmetlerden duydukları memnuniyetleri yerinde gördü.

Kandıra Belediyesi’nin organize ettiği ve vatandaşlara ikram edilen aşurelerin dağıtılmasına yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, birlik ve beraberlerin yanı sıra bereketin sembolü olan aşurenin tadına da vatandaşlarla birlikte bankta oturak baktı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra Kandıra merkezde cadde ve sokaklarda inceleme yapmayı ihmal etmedi.

