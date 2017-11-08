Kocaeli5 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Lojman satışı 
Lojman satışı 

Lojman satışı 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki İzmit Kozluk Mahallesi 4.Yol’da bulunan, uzun yıllar Jandarma lojmanı olarak kullanılan 4 katlı, 451 metrekare kullanım alanlı binanın satış ihalesi bugün yapılıyor. 

A+A-

KAPALI TEKLİF, AÇIK ARTIRMA

Son yıllarda boş duran lojman binası için 697 bin TL muhammen bedel biçilmişti. Satış ihalesi bugün saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında gerçekleşecek. Kapalı teklifler açıldıktan sonra en yüksek teklif verenler, açık arttırmaya alınacak. 
 

Bu haber toplam 427 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.