Lojman satışı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki İzmit Kozluk Mahallesi 4.Yol’da bulunan, uzun yıllar Jandarma lojmanı olarak kullanılan 4 katlı, 451 metrekare kullanım alanlı binanın satış ihalesi bugün yapılıyor.
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KAPALI TEKLİF, AÇIK ARTIRMA
Son yıllarda boş duran lojman binası için 697 bin TL muhammen bedel biçilmişti. Satış ihalesi bugün saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında gerçekleşecek. Kapalı teklifler açıldıktan sonra en yüksek teklif verenler, açık arttırmaya alınacak.
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Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, lojman, ihale
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