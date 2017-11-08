Lojman satışı 

KAPALI TEKLİF, AÇIK ARTIRMA

Son yıllarda boş duran lojman binası için 697 bin TL muhammen bedel biçilmişti. Satış ihalesi bugün saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında gerçekleşecek. Kapalı teklifler açıldıktan sonra en yüksek teklif verenler, açık arttırmaya alınacak.

