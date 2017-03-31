LÖSEV'den kanser hastalarına et yardımı

LÖSEV Marmara Bölgesi ev sahipliğinde Kocaeli’de kanser tanısı konan hastaların ailelerine et dağıtımı yapıldı.

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte lösemi ile mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Toplantı sonunda kanser tanısı konan hastaların ailelerine et yardımı yapıldı. Etkinliğe Kocaeli Aile Komitesi Başkanı Ahmet Köse ve LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön’de katıldı.

Zuhal Ön, “Herkesin LÖSEV için yapacak şeyi vardır. Herkes elini taşın altına koyacak. İletişim halinde olmak, ailelerin bir araya gelmesi çok önemli. Kardeş okul semineri düzenledik. Bu projeyle ilk ve orta öğretimleri lösemiye olan farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı