Lotus, kadınların sesi olacak

Kocaelili kadınlar Lotus Kadın Dayanışma ve Emeği Derneği'nin açılışında buluştu.

Bilge Çoker, Demet Karaman, Meliha Satıcı, İlknur Balcıgil, Zeynep Çelik, Hanife Bıldırcın ve Gülfer Kırbaç’ın kurucu üyeleri olduğu Lotus Kadın Dayanışma ve Emeği Derneği Otel Altınnal Pasajı’nda açıldı. Açılışa CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker ve kadınlar katıldı.

HAFTA SONU ŞENLİK VAR

Açılışta konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Derneğiniz Hayırlı olsun. Hayırları kullanmaya, hayırlı çalışmalara devam edeceğiz. Kocaeli'deki tüm kadınlara örnek olsun. Kadınların kadınsal sorunlarına ilişkin inşallah çözüm üretecek bir merkez olur. Kadınların sosyal, siyasal yaşamında, çalışma hayatında, hayatın diğer alanlarında yaşadığı sorunlara çözüm üretme merkezi olsun burası. Katkı koyan, ben de varım deme cesaretini gösteren kadınları gönülden kutluyorum” dedi. Sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Lotus hafta sonu da İzmit Fuar içinde yer alan Pelikan Restaurant’ta kadın şenliği organize edecek.

DERNEĞİN AMACI

Referandum sürecinde bilindiği gibi çok farklı kesimden kadın bir araya gelerek Hayır çalışmaları yürüttü. Derneğin kuruluş amacı ise siyasi bir oluşum olmadan bütün kadınların fikirlerini, sıkıntılarını, düşüncelerini daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceği bir platform oluşturmak. Derneğin başkanı Bilge Çoker olsa da, resmi prosedür dışında dernek kadınların bir dayanışma içerisinde tüm işleri yürüttüğü bir yapıda olacak. Derneğin kuruluş amacı ve gerekçesi ise şu şekilde: "Uzunca bir zamandır erkekliğe, şiddete, taciz, tecavüz kültürüne ve kadın düşmanlığına "Hayır" diyen kadınlar olarak bir aradayız. Birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu biliyoruz, referandum süreci boyunca kadın dayanışmasından aldığımız güçle sokaklarda, mahallelerde hayırı birlikte büyüttük. Tüm engellemelere, baskılara ve yasaklara rağmen kadınların öncülüğünde yürütülen hayır çalışmaları başarılı oldu, seçimdeki tüm hilelere ve şaibelere rağmen Ohal koşullarında yapılan bir seçimde memleketin yarısı hayır dedi.



KADIN DAYANIŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Kadınların hayırları referandum süreciyle başlamadı dolayısıyla sandığa sığmayacak,16 Nisanla sonlanmayacak. Kürtaj yasasını, tecavüz yasasını kadın dayanışmasının en gür sesiyle "Hayır" diyerek geri çektiren kadınlar, giremezsiniz dedikleri sokakları özgürleştiren, yapamazsınız dediklerini en önde gerçekleştiren kadınlar bu birlikteliklerini "Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği" ile sürdürmeye devam edecek. Bedenlerimiz ve hayatlarımız üzerinden söylenenlere hayır demeye devam ederken derneğimizde birlikte üretecek, birlikte tartışacak, kurduğumuz atölyelerde buluşacağız. Kadın dayanışmasının en renkli, en keyifli halini derneğimizle sürdüreceğiz. Lotus'un bataklığı temizlediği gibi biz de tüm yaşam alanlarımızı erkek egemenliğinden, kadın düşmanı politikalardan temizleyecek yaşamı kadın ilkeleriyle yeniden var edeceğiz."

Ayşegül KALAYCI

