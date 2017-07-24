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Lozan Antlaşması 94 yaşında…

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Lozan Antlaşması 94 yaşında…
ADD İzmit Şubesi yönetimi, Lozan Antlaşması’nın 94’üncü yılı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakarak basın açıklaması düzenledi.

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, Lozan’ın siyasi bir zafer olduğunu söyledi, son dönemde Lozan’a karşı çıkanların, Lozan’ı bir zafer değil de, yenilgi metni gibi sunmanın gayreti içinde olduğunu söyledi.

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz’ın yanı sıra, basın açıklamasına ADD Derince Şube Başkanı Sefa Karahasan, ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener, Vatan Partisi İl Yöneticileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

“LOZAN, KURTULUŞ DESTANININ ÖZETİDİR”

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, açıklamasında su ifadelere yer verdi:

“-Lozan; kahramanlığın, bağımsızlığın, onurun, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın uluslararası tescil ve tapu belgesidir. Lozan, Emperyalizmin, Feodalizmin, gericiliğin, ihanetin ve işbirlikçiliğin bağrına saplanmış bir hançerdir.  Lozan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü ve kahraman Anadolu halkının ortaklaşa yazdıkları kurtuluş destanının sonucu ve özetidir. Lozan’da elde edilen zafer, 23 Temmuz - 7 Ağustos tarihlerinde Erzurum kongresinde alınan kararların ve inancın bir sonucudur. Hatay sorunu hariç, Sevr’deki dayatma ve prangaların tümü kaldırılmış, misakı milli sınırları tescil edilmiş ve yaklaşık 3 ay sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı gerçekleştirilmiştir. Tarihte eşi görülmemiş böylesine bir destanın pek çok devrimlerle taçlandırılmasıyla da bu günkü modern Türkiye Cumhuriyet’i var edilmiştir”

SEVR’E ÖZLEM DUYANLAR LOZAN’A KARŞI ÇIKIYOR

Son zamanlarda Lozan’a karşı çıkanların Lozan’ı bir zafer değil de, yenilgi metni gibi sunmaya çalıştığını anlatan Ahmet Kavaz, bu kişilerin geçmişte de işgal kuvvetleriyle beraber olanlar olduğunu söyledi.

Yunan ordusu hilafetin ordusudur diyen gerici ve işbirlikçi hainlerin, Sevr’i daha değerli bulmalarının doğal olduğunu söyleyen Kavaz, “Her fırsatta Atatürk’e, Lozan’a, İsmet İnönü’ye, Cumhuriyet’e saldırmaları, din tarikat eksenli darbeye kalkışmaları, emperyalizmin tetikçiliğini yapmaktan Sevr’e özlem duymaktan başka bir şey değildir. Bu yüzdendir ki, 24 Temmuz 1923 de imzalanmış olan Lozan antlaşmasına ve sonrasında kurulmuş olan laik demokratik çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak en temel varlık nedenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’ümüze İsmet İnönü ve tüm kahramanlarımıza en içten saygı ve minnetlerimizi sunarken, Ulusumuzun Lozan’daki siyasi zaferinin 94’üncü yılını kutlarız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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