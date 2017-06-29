“LPG-CNG sektörüne denetim sağlansın”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Özmural LPG’li araçlarda kamusal denetimin kaldırılması yönetmeliği hakkında konuştu.

Özmural, “Bu yönetmelik acilen geri çekilmeli ve LPG- CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetim sağlamalıdır”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montaj Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te” yapılan değişikliklerle ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemi tümüyle denetimsiz hale getirilerek firmaların beyanına bağlanmıştır. Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ünal Özmural dün konuyla ilgili oda binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Yönetim Kurulu Üyesi ve LPG ve CNG Komisyon Başkanı Ömer Aydın ile Yönetim Kurulu Üyesi ve KOÜ Öğretim Üyesi İlbeyi Kılavuz hazır bulundu.

FACİALARA DAVETİYE ÇIKAR

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile MMO’nun kamusal denetim yetkisinin tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyen Özmural, “Denetim ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek olan firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulamayla ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i ve malzeme girişiyle standart dışı yerli üretim artacak tekniğine uygun olmayan LGP araç dönüşümleri başlayacak. Haksız rekabet koşulları artacak. Yetkili mühendis istihdamı artacak. Sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük hat safhaya ulaşacaktır. Kamu denetim mekanizmasının kaldırılması, 2004 yılı sonu 2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li araç patlamalarından hatırlanacağı üzere, facialara davetiye çıkartmak anlamına gelir” diye konuştu.

2015’TE ODAYA DEVREDİLDİ

Özmural şunları söyledi: “LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini yapma ve montaj tespit raporu düzenleme yetkisi 2000 yılı öncesinde olduğu gibi 11 Nisan 2005 tarihinde odamıza yeniden devredilmiştir. Başlayan denetimler neticesinde yapılan yeni uygulamalar ile sektörde ki disiplinsizlik ve denetimsizliğin üzerine gidilerek yetkili firmalarca dönüştürülen her araç tek tek MMO’nun uzman mühendislerince kontrol edilmekte ve montaj tespit raporu odamız tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanmaktadır. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle odamızın denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılmakta. Denetim ve kontrolü sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz olarak faaliyet yürütecek olan firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır.

300 BİN ADET ARAÇ

Türkiye’de 4. 300.000 adet LPG’li araç bulunmakta olup, bunlar her yıl ortalama 300 bin adet araç ilave olmaktadır. Yeni yönetmelikte bu kadar araç denetimsiz olarak trafikte dolaşacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik değişikliğini, sektörün düzenlenmesi ve denetim konusunda yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörün düzenlenmesi güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan odamızın görüşüne başvurmadan yapmış ve yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını hiçe sayarak ciddi kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu yönetmelik acilen geri çekilmeli ve LPG- CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetim sağlamalıdır”

Çiğdem ARMAĞAN

