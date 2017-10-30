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Luna Park sezonu kapattı

Luna Park sezonu kapattı

Kocaeli Fuar alanının en çok ilgi gören bölgesi olan Lunapark, fuar sezonu bittikten sonra da hizmetini sürdürmüştü.

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22 dönümlük alanda kurulu olan, 34 farklı oyun takımı bulunan, her gün 15.00-24.00 arası faaliyet gösteren Lunapark, dün gece itibariyle sezonu kapattı. Lunapark, muhtemelen 19 Mayıs’ta yeniden açılacak.

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