Lunapark bu tarihe kadar açık

Geçmiş yıllarda küçükten büyüğe pek çok kişinin yaz aylarındaki eğlence mekânı olan Kocaeli Fuarı içinde yer alan Lunapark olarak bilinen Park Lunasan Eğlence Parkı, , kapılarını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açmıştı. Saat 15.00 ile 24.00 arasında açık olan lunapark 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda son kez hizmet verecek. 29 güvenlik kamerası ile izlenen lunapark toplam 22 donum alan üzerine kurulu. Lunaparkta 34 oyun takımı yer alıyor.

Ayşegül KALAYCI

