Lütfen, bu söylemi bırakın

Birkaç yıldır özellikle bizim ilimizde tamamen yanlış ve yanlış olduğu kadar da tehlikeli bir söylem, özellikle ucuz iş gücünü köle gibi çalıştırmaya alışmış iş çevreleri tarafından pompalanıyor.

Acıdır ki, devletin kurumu olan İşkur da (eski adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu) bu yanlış ve tehlikeli söyleme her fırsatta destek veriyor.

İşkur Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz geçen gün bu söylemi tekrarladı:

“Kocaeli’de sanayi kuruluşları 72 bin işçi arıyor. Bize kayıtlı 52 bin işsiz var. İşsizler iş beğenmiyor. “

Rakamlar doğru olabilir. Ama toplumsal gerçeği, ekonomik gerçeği göstermiyor.

Kayıtlı işsizlerin büyük bölümü üniversite mezunu. Yıllarca okumuş. Ailesine yük olmuş, devlete yük olmuş. Bir maliyeti var. Gençliğini iyi bir geleceğe erişmek adına harcamış. Ama iş bulamıyor. Kayıtlı işsiz. Diyorlar ki bu gence;

“Gel sana şu fabrikada iş hazır. Asgari ücret alacaksın, köle gibi çalışacaksın.”

Elbette kabul etmiyor. Geçen gün bir eski sendikacı arkadaşımla sohbet ediyordum. O anlattı:

“Özellikle otomobil fabrikalarında çalışmak bir işkence. İşçi, 500 küsur dakika otomobil bandının başında duruyor. Çişi gelse, gidip dökemez. Yerinden kıpırdayamaz. 500 küsur dakika o banttan otomobil aktıkça, vidayı sıkacak. Bu işe kim ne kadar dayanabilir?”

Çıksın, Tüpraş, lastik fabrikaları “Eleman alacağım” desin. Bakın 1 kişilik iş için kaç bin kişi başvuracak. Bu işyerlerinde sendika var. Ücret yüksek. Çalışanların hakları var.

Ama gidin otomobil fabrikalarını araştırın bakalım. Ford Otosan’da, Hyundai’de kurulduklarından bu yana kaç işçi gelip geçmiş. İnsanları işe alıyorlar. Bir süre sonra ya işveren “Kaşının üzerinde gözün var” deyip atıyor, ya işçi köleliğe dayanamayıp istifa ediyor.

………..

“Aslında sanayici çalıştıracak işçi arıyor da, işsizler iş beğenmiyor” söylemi çok büyük bir yalandır. Bu topluma hakarettir. Son aylarda küçük ve ortaboy işletmelerden sürekli eleman çıkartılıyor. Sadece benim çekmecemde doğru dürüst iş arayan 100-200 gencin CV’si var. İlimizdeki siyasetçiler, hatırlı insanlar bilirler. Üniversite bitirmiş insanlar, gençler iş diye çırpınıyorlar. Ama iş dediysem, onurlu, sağlıklı, insanca ücret verilen bir iş arıyorlar.

Ekonominin çarkları durdu duracak. Küçük ve ortaboy işletmeler sıkıntılı. İşyerleri kapanıyor. Bu işyerlerinde çalışan insanlar da işten çıkartılıyor. Bir gerçek daha var. Türkiye’de devlet yüzbinlerce kişiye sosyal yardım adı altında para veriyor. Kimi insanlar, ailelerine resmen başka gelir gelirse, devletten ödenen yardımın kesilmesinden korktuğu için iş beğenmiyor.

Otomotiv sektöründe, demir döküm sektöründe, kimya fabrikalarında insanlar çok ağır koşullar altında çalıştırılıyorlar. Eziliyorlar. Öyle bir köle düzeni kurulmuş ki, arıyorsunuz bir firmayı, size 2-3 günlüğüne işçi gönderebiliyor. İş diye çırpınıyor insanlar, gençler çırpınıyor. Köle olmayı kabul ediyorsanız, iş çok. Ama insanlık onuruna yakışır bir iş arıyorsanız, yok. Bu nedenle gençler KPSS peşinde koşuyor, devlete kapak atmaya çalışıyorlar. Torpili olanların kamuda ne kadar kolay işlere girdiklerini, nasıl kolay para kazandıklarını biliyor, buna özeniyorlar.

Bunlar vakadır. Ama “72 bin kişilik iş boş. Kayıtlı 52 bin işsiz var, bu işleri kabul etmiyorlar” demek yalandır. Bu söylemler, vasıfsız pek çok kişinin de iş umuduyla bizim şehrimize göz etmesine neden oluyor. Yani, neresinden baksanız, kötülük yapılıyor.

Lütfen bu söylemi tekrarlamayın. Bu ülkede, bu kentte genç işsizlik sorununun ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Sanki çok fazla açık doğru dürüst iş varmış da işsizler bunu beğenmiyor, kendilerine teklif edilen işi geri çeviriyormuş gibi söylemlerin bu ülke insanına çok ağır hakaret olduğunu düşünüyorum.

Çok ağır koşullara kentimiz hazır mı?

Son yıllarda ülkemizde işini en iyi yapan kurumların başında Meteoroloji geliyor. Bırakın kısa vadeli tahminleri, orta ve uzun vadeli tahminlerinde de meteoroloji çok başarılı. Onlar ne derse, o oluyor.

Şimdi bölgemiz 4-5 gün sürecek çok ağır kış koşullarının altına girecek. Bunu meteoroloji söylüyor. Bu gece yarısından sonra bölgemizde de etkili kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar birdenbire 10-15 derece birden düşecek. Bir tarafta Balkanlar’da oluşan güçlü bir soğuk hava kütlesi varmış. Diğer tarafta Kafkaslar üzerinde oluşan çok şiddetli bir soğuk hava kütlesi. Bu iki kütle gelip, Marmara üzerinde birleşecekmiş. Birkaç kez izlediğim “Kusursuz Fırtına” isimli bir film vardı. İki büyük tayfun, ABD’nin doğu kıyıları üzerinde birleşiyor. Tufan oluyor. Öyle bir durumla karşı karşıyayız.

Önümüzdeki hafta sonu için kamuda bütün izinlerin kaldırılmış olması gerekir. Belediye Başkanlarının, büyükşehir belediye görevlilerinin, Valiliğin, bütün kamu kurumlarının alarm halinde olması gerekir. Geçen hafta çok yoğun bir yağış olmadı. Ama şehrimizin ne hallere geldiğini biliyoruz. Hala elektrik alamamış mahalleler var. Sedaş’ın, Telekom’un, İzgaz’ın, İSU’nun, Karayolları’nın tam anlamıyla teyakkuz halinde olması lazım.

Meteoroloji’nin tahminleri tutarsa, pazartesi günü için büyük olasılıkla okulları tatil etmek lazım. Buna gerek olursa, kararın da pazar gecesine kalmadan, cumartesi gününden alınması ve açıklanması lazım. Umuttepe yoluna, Kartepe yoluna ek önlem lazım.

Önümüzde hava koşullarından kaynaklanacak 4-5 günlük ağır bir dönem var. Zaten sonrası yavaş yavaş bahar olacak. Şiddetli kar yağışının ardından, kuvvetli don beklentisi de bulunuyor. Gerekirse, belediye başkanlarının bile ayaklarına çizmeyi çekip, ellerine küreği alarak arazide çalışacağı günler. Tabii, herkesin kendi evinin, dükkânının önünü temizlemesi gereken günler. Umalım ve dileyelim ki, meteoroloji bu kez yanılsın. Ama yanılmıyorlarsa biri Balkanlar, diğeri Kafkaslar üzerinden gelen iki şiddetli soğuk ve yağışlı hava kütlesi altında bizim bölgemiz gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabilir.

İSU fotoğraf da gönderdi

Birkaç günden beri, Gölük İhsaniye Meydanı’ndaki çeşme konusu ile ilgileniyorum. İSU, İhsaniye Meydanı’ndaki bir çeşmeye önce sayaç takmış; tahakkuk eden su bedeli ödenmedi diye çeşmenin musluğunu kör tıpa ile kapatmıştı.

İhsaniye benim annemin köyü. Çocukluğumda en azından bayramlarda mutlaka giderdim. İhsaniye’nin Çınarlık Meydanı çok ünlüdür. O meydanda Çınar altındaki tarihi çeşmeyi de iyi bilirim. Ben, İSU’nun önce sayaç takıp, sonra kör tıpa ile tıkadığı çeşmenin bu çeşme olduğunu sandım. Dün İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın açıklamasını yazmıştım. Bayram, bana İhsaniye Meydanı’nda çekilmiş fotoğrafları da gönderdi.

Meydanda Çınar altındaki tarihi çeşme yerinde duruyor. Zaten bu çeşmenin suyu kendi kaynağından geliyormuş. İptal edilen çeşme ise meydanda bir binanın duvarına yapışık. Artık kesinlikle eminim ki bu çeşme olayı, bana anlatıldığı gibi değilmiş. İhsaniye Meydanı’nda tarihi çınarın dibindeki tarihi çeşme yerinde duruyor. İhsaniye’ye gittiğinizde yine bu çeşmeden su içebilirsiniz.