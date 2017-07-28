Lütfen kırmayın; tanesi 25 TL

Yeni trafik uygulaması kapsamında cadde ve sokaklara yerleştirilen plastik dubalar dayanmak bilmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri sürekli kırılan, yerinden çıkan, kaybolan ve çalınan plastik dubaların yerine yenisini koyuyor.

İzmit şehir merkezinde özellikle yeni trafik düzenine geçildikten sonra yol kenarlarına parklanmayı önlemek için yüzlerce plastik duba yerleştirildi. Ancak, şehrimizde kural tanımayan kimi sürücüler, bu plastik dubaların üzerinden geçiyor, kırılmalarına neden oluyor.

HER GÜN ONLARCA

İzmit şehir içindeki plastik dubalardan her gün 10’larcası kırılıyor, kullanılmaz hale geliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırılanların yerine hemen yenisini koyuyor. Ancak bu da giderek maliyet yaratıyor. İhaleyle toptan alınan plastik dubaların bir tanesi 24.76 TL. Depolama, takılma maliyetleri de eklendiğinde, bir plastik dubanın maliyeti 25 TL’nin üzerinde. Bir bakıma bunlar da milli servet ve korunması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, plastik dubaların kırılmasına neden olanların para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Şennur YILDIZ