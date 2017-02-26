Lütfi Bodur:“İzmitli olma duygusu benliğimizi sarmış”

1963 Yunanistan İskeçe doğumlu.1982 yılında İskeçe’de Türkan hanımla evlenerek Kocaeli İzmit’e geldi.

Aynı yıl İzmit’te Ali Usta olarak bilinen Ali Yılmaz’ın lokantasında kısa bir dönem çalışarak, 1983 yılında Akçacami geçidinde Trakya Lokantası’nı açtı. Günümüzde faaliyetlerine devam eden lokantasını 1995 yılında kurduğu Trakya Gıda Limited Şirketi bünyesine alarak, uzun yıllar donmuş gıda ürünleri toptancılığı yaptı. 2007 yılında yine şirket bünyesinde Müsiad Kocaeli Şubesi’nin sosyal tesislerinin işletmeciliğini üstlendi. 1998-1999 yıllarında Hacıhızır Şafak Spor Kulübü’nde başkanlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi’nde üç dönem ikinci başkanlık görevinde bulundu. Genel merkezinde bir dönem de yöneticilik yapan Bodur, 2015 yılından beri Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı. İki çocuk babası olan Bodur ayrıca iki de torun sahibi. Bodur, “İzmitli olma duygusu benliğimizi sarmış” diyor.





Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Hepimizin malumu şehir içi araç trafiği. Ayrıca dönem dönem yaşanan hava ve deniz kirliliği diyebilirim.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

1982 yılından beri yaşamımı sürdürdüğüm bu güzel kentte artık İzmitli olma duygusu benliğimizi sarmış. 35 yıl gibi bir sürede edinmiş olduğumuz dost ve arkadaş çevremizi, uzak kaldığımız şehir dışı ziyaretlerinde özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Tabi ki de. Şehir merkezinde oturmanın avantajıyla sabah evden çıktığımız andan itibaren hep tanıdık dost ve arkadaş çevremizle aynı ortamları paylaşıyoruz. Kentimizde görmüş olduğum ilgi ve alakayı başka bir kentte yaşayamam.

Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Önceliğim tabi ki 1983 yılında kurduğum ve kardeşim Ramazan Bodur’un başında olduğu lokantamız. Yine bizimle aynı yıllarda faaliyetine başlayan meslektaşım Bursa İskender’in sahibi Yaşar Bey’in restoranını da tercih ederim.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Sanat Sokağı’nda faaliyet gösteren Fidan Erkek Kuaförü’nün sahibi İsmail Fidan kardeşime uzun yıllardan beri giderim.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Renk Mağazası ve Fethiye’deki Birdenler.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Kostaş market ve Akçacami geçidinde kasap dükkânı olan Resul kardeşimdir.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Opet’i tercih ediyorum.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Fırsat buldukça gitmeye gayret ediyorum. Tercihimi Özdilek AVM Sineması’ndan yana kullanıyorum.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Yuvacık Barajı ve Akmeşe Köyü.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?

Mini Köşk ve Hoşgör Pastanesi’ni tercih ediyorum.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Yörük Sofrası ve İzmit Akçacamii mevkiindeki Yıldırım Ekmek Fırını.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Aynalı Fırın pastanesini tercih ediyorum.

Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?

Bar, gece kulübü gibi yerlere gitmiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda kafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz? Kafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Fırsat buldukça arkadaşlarımla kent merkezindeki yerleri tercih ediyoruz. Öyle tanıdığım ismen bildiğim personel yok.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekâna gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Özellikle ızgara et yemeklerini tercih ediyorum. Eşim, çocuklarım ve kıymetlilerim olan torunlarımın yanımda olmasını isterim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Türkiye’nin seçilmiş İlk Kadın Belediye Başkanı olan Leyla Atakan, bu şehrin unutulmaz politikacılarındandır.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Ülkemiz gibi şehrimizde hastane klinik gibi sağlık kuruluşlarında atağa geçmiştir. Çok değerli hekimleri şehrimizde görebiliyoruz. Genelinden memnun olduğumu söyleyebilirim.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Kocaeli’ye metro projesi uygulamak isterdim. İzmit’ten başlayarak Gebze’ye hatta İstanbul Anadolu yakasına bağlanan bir hat. Ayrıca İzmit’ten Umuttepe’ye teleferik düşünülebilir. Bir de şehrimizde çarpık kentleşme mevcut. Bununla ilgili kentimize değer kazandıracak yapıların olması için bir proje düşünebilirdim.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Kesinlikle İzmit’in deniz gören yüksek yerlerinde olmasını isterdim. İlk evim Bağçeşme’deydi, 1990’lı yılların başında şehir merkezinden ev aldım, taşındım. O evimizi restore ettik, şu anda kızım orada oturuyor. Manzarası ve sakinliği paha biçilmez. Arada pişmanlık duymuyor değilim.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız? Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Stresimi en çok arkadaş ve dost çevremle birlikte olduğum zamanlarda atarım. Kocaeli çok farklı kültürlerin buluştuğu bir yer. Zenginliğimizi daha farklı şekilde ortaya çıkarmalıyız. Kültürel etkinliklerimiz şehrimize değer kazandırmalı ve çekim yaratacak boyutta olmalı diye düşünüyorum.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Kocaeli’ye geldiğim ilk yıllarda Kocaelisporlu oldum zaten. Şehir merkezinde esnaf arkadaşlarımızla o yıllarda maç günleri çok güzel duygular paylaşırdık. İç saha maçlarına çok sık gider, bazen arkadaşlar ile toplanır deplasman maçlarına giderdik. İnanıyorum ki Kocaelispor hak ettiği yerlere gelecek. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Bu şehrin takımını çocuklarımıza hatta torunlarımıza emanet bırakacağız.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

İşyerine her gün Özgür Kocaeli başta olmak üzere yerel gazeteleri alırız. Bizde yerel gazete okuma alışkanlığı çok uzun yıllardır var.