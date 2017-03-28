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Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtımı yapıldı

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Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtımı yapıldı
Karamürsel İmam Hatip Lisesi yanında inşa edilen Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtımı gerçekleştirildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel İmam Hatip Lisesi yanında inşa ettiği Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu için tanıtım programı düzenledi. Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Vatandaşımızın müşterek ne kadar ihtiyacı varsa ihtiyaçlarımızı modern dünyanın benzerinden daha güzelini hep birlikte yaptık. Bu başarılar tek bir kişinin başarısı olamaz. Öncelikle halkımızın başarısıdır. Çünkü bizi seçen onlardır. Vatandaşlarımızın beklentilerini, umutlarını yerine getiriyoruz, boşa çıkarmıyoruz. Karamürsel’de de güzel bir okulumuz var. Buraya spor salonu yapmamızdaki amaç öncelikle gençler her türlü spor ihtiyaçlarını burada gidersinler. Konferans salonuyla spor sahasıyla okulumuza, Karamürselimize yakışan bir yer oldu. Bahçesi çevresi müsait olan pek çok okulumuzda bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu yapılar hem konferans yapmaya uygun hem de spor yapmaya imkan sağlıyor. Okul öğrencilerimiz, diğer spor kulüplerimiz ve sporseverlerimiz, bu salonlar sizin" diye konuştu.

Yapının zemin katında basketbol ve voleybol sahası, 150 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, idare odaları bulunuyor. 1. katta ise 168 kişilik seminer salonu yer alıyor. İkinci kat da teknik bölüm olarak kullanılacak. 900 metrekare taban alan üzerine kurulan yapı, bin 385 metrekare kapalı alana sahip.

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