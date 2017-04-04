LYS başvuruları başladı! İşte detaylar

LYS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılacak LYS'ye başvuracakların, 17 Nisan'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bu yıl ilk defa LYS'de kısa cevaplı sorular da yer alacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan ve kodlanan sorulardan oluşacak

BAŞVURU TARİHLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÖSYM sınav takvimine göre Lisans Yerleştirme Sınavı başvuruları 4 Nisan 2017 tarihinde başlayacak, 17 Nisan 2017'de sona erecek. Aday öğrenciler LYS ücret ödemelerini 18 Nisan 2017 tarihine kadar gerçekleştirmek zorunda.

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LYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek olanlar bölüm belirtmeksizin 60 lira ücret ödemesi gerekiyor. Onun haricinde sınava girecek olanlar girmek istediği bölüm ücreti olarak (her biri) 40 lira ücret ödemesi gerekiyor. Sınava girme kısıtlılığı bulunmamaktadır. Sınavlara 180 baraj puanını geçen herkes girebilir. Ek yerleştirme ücreti olarak kurum 15 lira istemektedir. Ücret ödemede son gün ise 18 Nisan 2017. Banka ve ATM'lerden mesai saatine kadar ödenebilirken, internet üzerinden son ödeme saati ise 23:59.

LYS TARİHLERİ

10 Haziran’da başlayacak olan 2017 LYS oturumları 18 Haziran’da bitecek. İşte, sınav tarihleri!

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika (Sorulacak olan konular: Tarih 44 soru, Coğrafya 14 soru)

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika (Sorulacak olan konular: Matematik 50 soru, Geometri 30 soru, Anatilik Geometriden 8 soru sorulup, Geometri içerisinde yer alacaktır)

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika (Sorulacak olan konular: Fizik 30 soru, Kimya 30 soru, Biyoloji 30 soru)

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

KISA CEVAPLI, AÇIK UÇLU SORULAR SORULACAK

2017 üniversite sınavlarıyla ilgili önemli değişikliklere gidildi. ÖSYM’nin YGS ve LYS için yayımladığı kılavuza göre, yıllardır konuşulan açık uçlu sorular bu sene LYS’de üniversite adaylarının karşısına çıkacak.

LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2’de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1’er soru, LYS-3’te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4’te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1’er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru “kısa cevaplı” olacak. Yabancı Dil testinde ise 3 soru, “kısa cevaplı” sorulardan oluşacak.