LYS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından ilan edildi. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala okul tercihlerini sıraya koymaya başladı.

LYS sonuçlarının açıklanması ile birlikte 18 Temmuz’da tercih süreci başlayacak. LYS tercihleri 26 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

LYS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye giriş için son aşama olan LYS’nin ardından, sonuçların açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen LYS sonuçları 11 Temmuz Salı günü ilan edilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

