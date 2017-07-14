LYS sonuçları yeniden hesaplandı

ÖSYM, ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesaplandığını bildirdi.

ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının, güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesaplandığı, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamalarının güncellendiği, güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleştiği ve son güncellenen sonuçların tüm adayların erişimine açıldığı duyuruldu.