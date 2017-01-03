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LYS'de tarihi değişiklik

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LYS'de tarihi değişiklik
ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı, ÖSYM ile öğrenci alacak.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruları 4 Ocak’ta başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve haziranda yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı’yla (LYS) ilgili önemli kararlar alındı. 2017 Öğrenci Seçmi ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nu yayımlayan ÖSYM, 2017 ÖSYS Değişikliklerini de sitede duyurdu.

2017 ÖSYS'DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek. 
- Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.
- LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak.
- LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak.
- Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı.
- Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlendi.
- Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.     

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