M.Ali Kağıtçı’da futbol  var, kazanan yok

ÇINARLISPOR ÇOK DAHA ETKİLİYDİ

Bu sezona kötü başlayan, oynadığı futbolu sahaya yansıtamayan Çınarlıspor, grubun en başarılı takımı Güneşspor karşısında ilk 45 dakikada çok etkili bir oyun ortaya koydu. Yeşil-Beyazlı ekip, Ömer Göncü’nün attığı golle de devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında Güneşspor serbest atıştan Gökhan Şahin ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 72’de yeniden öne geçti, Ozan Albayrak’ın ortasında Numan ters vuruşla topu kendi kalesine attı. Golden sonra Çınarlı Umut Doğan ile net bir fırsatı kullanamadı. 82’de Bedirhan skora yeniden eşitliği getiren golü attı, maçta 2-2 sona erdi.

