M.Ali Kağıtçı’da futbol var, kazanan yok
Bu sezon oynadıkları başarılı futbolla dikkat çeken Güneşspor ile Çınarlıspor M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Çınarlıspor’un iki kez öne geçtiği karşılaşma 2-2 sona erdi, izleyenlerde futbola doydu.
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ÇINARLISPOR ÇOK DAHA ETKİLİYDİ
Bu sezona kötü başlayan, oynadığı futbolu sahaya yansıtamayan Çınarlıspor, grubun en başarılı takımı Güneşspor karşısında ilk 45 dakikada çok etkili bir oyun ortaya koydu. Yeşil-Beyazlı ekip, Ömer Göncü’nün attığı golle de devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında Güneşspor serbest atıştan Gökhan Şahin ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 72’de yeniden öne geçti, Ozan Albayrak’ın ortasında Numan ters vuruşla topu kendi kalesine attı. Golden sonra Çınarlı Umut Doğan ile net bir fırsatı kullanamadı. 82’de Bedirhan skora yeniden eşitliği getiren golü attı, maçta 2-2 sona erdi.
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Etiketler : Güneşspor, Çınarlıspor
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