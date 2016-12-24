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M.Ali Kağıtçı’da kritik maçlar

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M.Ali Kağıtçı’da kritik maçlar
Süper Lig B Grubu’na dahil M.Ali Kağıtçı Stadı’nın gündeminde de iki maç var.

Play-Off yarışı yapan Güneşspor ile Nusretiyespor arasındaki maçın skoru çok büyük önem taşıyor. İlk galibiyetini geçen hafta alan Ç.Balaspor da, Yavuzspor’u konuk edecek. 

GÜNEŞSPOR-NUSRETİYESPOR
Bu sezon Süper Lig’in iki yeni takımı, ilk kez yer aldıkları ligde üst sıraları zorlayan Güneşspor ile Nusretiyespor, 14’üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Geçen haftayı puan kayıplarıyla geçiren iki takımda M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçta kazanıp, yeniden çıkışa geçmek isteyecek. Ligin ilk yarısında Derbent’te oynanan maçı Nusretiyespor 2-0 kazanmıştı. Nusretiyespor da cezalı Kerim yok. Güneşspor da ise cezalı Numan oynamayacak.

Ç.BALASPOR-YAVUZSPOR
Süper Lig’de geçen haftaya kadar puansız tek takım olan Ç.Balaspor, 1937 Sekaspor’u 2-0 mağlup edip, ligde ilk galibiyetini almıştı. Bu galibiyetle az da olsa kümede kalma yolunda umutlanan Yeşil-Beyazlı ekip, aynı korkuyu hisseden Yavuzspor ile karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de başlayacak karşılaşma iki takım içinde çok büyük önem taşıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Yavuzspor 4-1 kazanmıştı.
 

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