M.Ali Kağıtçı’da liderlik maçları

2.Küme A ve C Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlar var

Grubu’nda puan kaybı olmayan MAP Kavaklıspor ile Akmeşespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Bu maçtan öncede C Grubu’nun zirvesinde yer alan iki takım puan mücadelesi yapacak. Lider Bağdatspor, 2 puan gerisinde İzmit GB ile karşılaşacak.

MAP KAVAKLI-AKMEŞESPOR

2.Küme A Grubu’nda sezona çok iyi başlayan, 4’te 4 yapan MAP Kavaklıspor, bir maçı eksik 3’te 3 yapıp, yarışın içinde yer alan Akmeşespor’u konuk edecek. Kadrosunda çok tecrübeli isimleri bulunduran iki takım arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Maçı kazanan takım, çok önemli bir avantaj sağlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da aynı yörenin iki takım Derbent Esnafspor ile Maşukiyespor karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

İZMİT GB-BAĞDATSPOR

Bu sezon takımın başına Erkan Gürdal’ı getiren, çok iddialı bir takım kuran Bağdatspor, oynadığı 4 maçı da kazandı, C Grubu’nda zirvede yer alıyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, genç oyuncularla ligde zirve yarışı yapan İzmit GB ile karşılaşacak. 4 maçta 10 puan toplanan İzmit GB, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bu gruba dahil diğer maçlarda Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de Fatih Neşespor-Derince GB, 19.00’da Yılmazspor-Acısuspor takımları karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da İzmit Kalespor ile Yeniyalıspor takımları 17.00’de kozlarını paylaşacak.