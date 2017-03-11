  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 10 °C

M.Ali Kağıtçı’da liderlik maçları

»
M.Ali Kağıtçı’da liderlik maçları
2.Küme A ve C Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlar var

  Grubu’nda puan kaybı olmayan MAP Kavaklıspor ile Akmeşespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Bu maçtan öncede C Grubu’nun zirvesinde yer alan iki takım puan mücadelesi yapacak. Lider Bağdatspor, 2 puan gerisinde İzmit GB ile karşılaşacak.

MAP KAVAKLI-AKMEŞESPOR

2.Küme A Grubu’nda sezona çok iyi başlayan, 4’te 4 yapan MAP Kavaklıspor, bir maçı eksik 3’te 3 yapıp, yarışın içinde yer alan Akmeşespor’u konuk edecek. Kadrosunda çok tecrübeli isimleri bulunduran iki takım arasında M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Maçı kazanan takım, çok önemli bir avantaj sağlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da aynı yörenin iki takım Derbent Esnafspor ile Maşukiyespor karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

İZMİT GB-BAĞDATSPOR

Bu sezon takımın başına Erkan Gürdal’ı getiren, çok iddialı bir takım kuran Bağdatspor, oynadığı 4 maçı da kazandı, C Grubu’nda zirvede yer alıyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, genç oyuncularla ligde zirve yarışı yapan İzmit GB ile karşılaşacak. 4 maçta 10 puan toplanan İzmit GB, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bu gruba dahil diğer maçlarda Avni Kalkavan Stadı’nda 17.00’de Fatih Neşespor-Derince GB, 19.00’da Yılmazspor-Acısuspor takımları karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da İzmit Kalespor ile Yeniyalıspor takımları 17.00’de kozlarını paylaşacak.

Bu haber toplam 39 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harb.İşspor’un maç programı belli oldu11 Mart 2017 Cumartesi 17:23
  • Kocaelispor’da iki genç isim10 Mart 2017 Cuma 17:55
  • Doğantepe’de ilk Play-Off maçı10 Mart 2017 Cuma 17:52
  • Derbent’te Kartepe derbisi var10 Mart 2017 Cuma 17:51
  • Derince Belediye Demirspor Sultan Orhanspor’la başlıyor10 Mart 2017 Cuma 17:48
  • Süper Lig Play-Off start alıyor10 Mart 2017 Cuma 17:46
  • Kocaeli Basket U16 Edirne’de Türkiye yarı finalleri vizesi aldı10 Mart 2017 Cuma 17:44
  • Harb.İşspor’un maç programı belli oldu10 Mart 2017 Cuma 17:43
  • 2.Küme’de kolay maç yok10 Mart 2017 Cuma 16:18
  • Okul sporlarında 2.Lig başladı10 Mart 2017 Cuma 16:14
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti