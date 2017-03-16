M.Ali Kağıtçı’da olay

Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasında oynanan maçın bitiminde çok büyük olaylar çıktı.

Kadıköyspor, maçın sonlarına doğru eşitlik golünü bulduktan sonra Arslanbeyli taraftarlar, maçın hakemi Serkan Yılmaz’a yönelik yoğun tepkisi vardı. Hakemin bitiş düdüğünden sonra 30-40 kadar Arslanbeyli taraftarlar sahaya atladı, Kadıköysporlu futbolculara saldırmak istedi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın başına sahada sadece iki polis vardı. Son dakikalarda gerginlik artınca, takviye ekip istendi. Olayların başlaması ile birlikte öfkeli taraftarları sakinleştirmek kolay olmadı. Saha içinde bulunan polisler havaya ateş açarak, taraftarları durdurma çalıştı. Kadıköysporlu futbolcuların bulunduğu soyunma odasının önünde gerekli önlemi alan emniyet güçleri, olası daha büyük olayları da önlemiş oldu.