M.Ali Kağıtçı’da önemli buluşma

GÜNEŞSPOR-ÇINARLISPOR

Son iki yıldır Süper Lig’de genç oyuncularla çok önemli işler yapan, bu sezon ise kadrosuna tecrübeli isimleri katıp, iddialı bir takım kuran Güneşspor ilk 6 haftayı da zirvede bitirdi. Yeşil-Siyahlı ekip, lige çok iyi başlayamayan Çınarlıspor ile karşılaşacak. Güneşspor da cezalı kaptan Emrah Tanta forma giyemeyecek. Ligde beklediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Çınarlıspor da, yarınki maçı kazanıp, üst sıralara tutunmanın hesaplarını yapacak.