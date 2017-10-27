M.Ali Kağıtçı’da önemli buluşma
Bu sezon Süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan, 6 maçta topladığı 12 puanla ikinci sıraya yükselen Güneşspor, üst sıralara tutunma mücadelesi yapan Çınarlıspor’u konuk ediyor.M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçın başlama saati 16.00.
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GÜNEŞSPOR-ÇINARLISPOR
Son iki yıldır Süper Lig’de genç oyuncularla çok önemli işler yapan, bu sezon ise kadrosuna tecrübeli isimleri katıp, iddialı bir takım kuran Güneşspor ilk 6 haftayı da zirvede bitirdi. Yeşil-Siyahlı ekip, lige çok iyi başlayamayan Çınarlıspor ile karşılaşacak. Güneşspor da cezalı kaptan Emrah Tanta forma giyemeyecek. Ligde beklediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Çınarlıspor da, yarınki maçı kazanıp, üst sıralara tutunmanın hesaplarını yapacak.
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Etiketler : Güneşspor, Çınarlıspor
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