M.Ali Paşa’da yeni güzergâh

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), trafik yoğunluğunun arttığı, tramvay çalışması nedeniyle sıkışıklığın fazlalaştığı M.Ali Paşa Camisi bölgesinde yeni düzenlemeye gidiyor.Emniyet’in talebi, detaylı araştırılması için komisyona havale edildi.

RAHATLAMA OLUR MU?

Yeni düzenlemeyle Bağdat Caddesi’nden gelip kentin batı yönüne dönecek veya Üniversite yoluna çıkacak araçlar Zincirlikuyu Caddesi yerine, hemen paralelindeki Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi’ni kullanacak. Bu sayede Zincirlikuyu Caddesi’nin alt ve üst köşesindeki sıkışıklığın biraz azaltılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 28 maddeden oluşan toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Başkanlığı’nda yapıldı.

Kapalı otopark sahiplerinin otopark ücretlerine yüzde 25 oranında zam talebi, komisyona havale edildi. Kapalı otoparklara, en son 2016 yılının Haziran ayında zam yapılmıştı.

UKOME, nüfusu her geçen gün artan ve vatandaşların talepleri üzerine Orhan ve Topçular Mahalleleri’ne 46 Nolu hat tahsis etmişti. Şehiriçi 5 Nolu Minibüs Kooperatifi’ne ait araçlar Cumhuriyet Parkı-Bağçeşme-Topçular güzergâhında seferlere 15 gün önce başlamıştı. Bu karar, UKOME’de onaylandı.

M.ALİ PAŞA’DAKİ DURUM

M.Ali Paşa Camisi bölgesindeki yoğunluğu azaltmak için de bir dizi önlem alınıyor. Bu kavşakta Bağdat Caddesi’nden gelen araçlar, Zincirlikuyu Caddesi’ni kullanarak Turan Güneş Caddesi’ne (Bekirdere Üçyol Mevkii’ne) çıkıyorlardı.

Düzenleme onay bulursa, Bağdat Caddesi’nden gelip Turan Güneş Caddesi’ne çıkacak araçlar Zincirlikuyu Caddesi yerine, hemen paralelindeki Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi’ni kullanacaklar. Buradan batı yönüne veya Asri Mezarlık Bölgesi’ne geçebilecekler.

Kentin doğu tarafına, Yeşilova yönüne gidecek araçlar ise, şimdi olduğu gibi Zincirlikuyu Caddesi’nden geçiş yapacak. Emniyet’in bu yöndeki talebi komisyona gönderildi. Bu güzergâhta parklanma ve uygulama olasılığı incelenerek karara bağlanacak.