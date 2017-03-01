  • BIST 89.320
  • Altın 146,862
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Kocaeli 8 °C

M.Ali Paşa’da yeni güzergâh

»
M.Ali Paşa’da yeni güzergâh
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), trafik yoğunluğunun arttığı, tramvay çalışması nedeniyle sıkışıklığın fazlalaştığı M.Ali Paşa Camisi bölgesinde yeni düzenlemeye gidiyor.Emniyet’in talebi, detaylı araştırılması için komisyona havale edildi.

RAHATLAMA OLUR MU?

 Yeni düzenlemeyle Bağdat Caddesi’nden gelip kentin batı yönüne dönecek veya Üniversite yoluna çıkacak araçlar Zincirlikuyu Caddesi yerine, hemen paralelindeki Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi’ni kullanacak. Bu sayede Zincirlikuyu Caddesi’nin alt ve üst köşesindeki sıkışıklığın biraz azaltılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 28 maddeden oluşan toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Başkanlığı’nda yapıldı.

Kapalı otopark sahiplerinin otopark ücretlerine yüzde 25 oranında zam talebi, komisyona havale edildi. Kapalı otoparklara, en son 2016 yılının Haziran ayında zam yapılmıştı.

UKOME, nüfusu her geçen gün artan ve vatandaşların talepleri üzerine Orhan ve Topçular Mahalleleri’ne 46 Nolu hat tahsis etmişti. Şehiriçi 5 Nolu Minibüs Kooperatifi’ne ait araçlar Cumhuriyet Parkı-Bağçeşme-Topçular güzergâhında seferlere 15 gün önce başlamıştı. Bu karar, UKOME’de onaylandı.

M.ALİ PAŞA’DAKİ DURUM

M.Ali Paşa Camisi bölgesindeki yoğunluğu azaltmak için de bir dizi önlem alınıyor. Bu kavşakta Bağdat Caddesi’nden gelen araçlar, Zincirlikuyu Caddesi’ni kullanarak Turan Güneş Caddesi’ne (Bekirdere Üçyol Mevkii’ne) çıkıyorlardı.

Düzenleme onay bulursa, Bağdat Caddesi’nden gelip Turan Güneş Caddesi’ne çıkacak araçlar Zincirlikuyu Caddesi yerine, hemen paralelindeki Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi’ni kullanacaklar. Buradan batı yönüne veya Asri Mezarlık Bölgesi’ne geçebilecekler.

Kentin doğu tarafına, Yeşilova yönüne gidecek araçlar ise, şimdi olduğu gibi Zincirlikuyu Caddesi’nden geçiş yapacak. Emniyet’in bu yöndeki talebi komisyona gönderildi. Bu güzergâhta parklanma ve uygulama olasılığı incelenerek karara bağlanacak.

 

 

Bu haber toplam 170 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 tasarı Meclis'te kabul edildi! İşte o maddeler28 Şubat 2017 Salı 22:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye ne zaman gelecek?28 Şubat 2017 Salı 21:40
  • "Sınır ötesi"ndeki TSK personeline tazminat ödemeleri başlıyor28 Şubat 2017 Salı 19:41
  • Başkan Doğan'dan önemli temaslar28 Şubat 2017 Salı 19:20
  • P&G’den yeni yatırım28 Şubat 2017 Salı 14:21
  • Köseköy Kavşağı için tam 16 firma teklif verdi28 Şubat 2017 Salı 14:05
  • TSK'dan 'Karargah rahatsız' manşetine açıklama28 Şubat 2017 Salı 13:12
  • Akçaray'ın ikinci aracı da raylarda28 Şubat 2017 Salı 12:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir28 Şubat 2017 Salı 11:52
  • Doğan'dan Ankara'da yoğun temaslar28 Şubat 2017 Salı 11:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Öyle hızlı büyüyoruz ki iş başlamadan yetersiz kalıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti