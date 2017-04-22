M.Alipaşa’da şenlik

Özkan Göçenler'in başkanlığını yaptığı İzmit M.Alipaşa Halk Oyunları ve Spor Külübü (MAP Hoytag)’nın geleneksel hale getirdiği Balkan Aile Gecesi dün akşam M.Alipaşa Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği, M.Alipaşa Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Balkan Aile Gecesine, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülcan Kocabıyık, M.Alipaşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Balkan Türkleri Derneği Genel Başkanı Dr.Bayram Çolakoğlu, Trakya İlleri Derneği Başkanı Fahir Güven, BAMDER Başkanı Raşit İlhan, Batı Trakya Türkleri Derneği ve Gölcük Trakya İlleri Derneği yöneticileri ile mahalle sakinleri katıldı.

MAP Hoytag Başkanı Özkan Göçenler ile M.Alipaşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, derneği kurucusu merhum İsmail Çelik’i rahmetle andılar. 30’ncu Balkan Aile Gecesinde İzmit Halk Eğitim Merkezi ve MAP Hoytag Halk Oyunları ekipleri ile 23 Nisan Çocuk Bayramı için ülkemize gelen gelen konuk Yunanistan, Makedonya halk oyunları ekipleri gösterileri ilgiyle ve beğeniyle izlendi. Saksafon üstadı Aybars ve genç sanatçı Berkay geceye renk kattı.



