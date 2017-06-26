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Maalesef kötü haberler geliyor! 3 günde ölü sayısı...

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Maalesef kötü haberler geliyor! 3 günde ölü sayısı...

Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde meydana gelen kazalarda 1’i asker 9 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Böylece bayram tatilinin başlamasından bu yana geçen 3 günde meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 51’e yaralananların sayısı ise 284’e çıktı.

Yurt genelinden verdikleri haberlere göre, bugün saat 16.00’ya kadar gün gün kaza bilançosu şöyle:

* 23 Haziran Cuma: Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece Kocaeli, Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Çanakkale ve Sivas’ta meydana gelen 6 kazada1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

* 24 Haziran Cumartesi: Arife günü Bursa’da 4, Eskişehir’de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun’da 2’şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir’de 1’er olmak üzere toplam 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı.

* 25 Haziran Pazar: Ramazan Bayramı’nın birinci günü Gaziantep’te ve Adıyaman’da 2’şer, Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adana, Zonguldak, Manisa ve Hatay’da meydana gelen 20 ayrı trafik kazasında 15 kişi öldü, 103 kişiyaralandı.

* 26 Haziran Pazartesi: Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas, Gaziantep, Adıyamanve Denizli’de meydana gelen 10 kazada 1’i asker 9 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

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