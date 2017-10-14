Mabel Matiz coşturdu

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz dün akşam İzmit Hayal Kahvesinde sahne aldı. Sanatçının şarkıları kadar kıyafetleri de dilden düşmedi. Hayranlarına eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren Mabel Matiz'in, fosfor renkli çiçeklerle oluşturulmuş ilgi çeken kıyafeti şarkıları kadar beğenildi.

Son zamanların listeden düşmeyen şarkısı "Ya Bu İşler Ne" hayranları tarafından büyük ilgi ile eşlik edildi. Sanatçı kendisini izlemeye gelen yüzlerce hayranlarına "Ya Bu İşler Ne, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk, Gel, Sarışın, Gök Nerede, Ahu, Geziyorum Dünya İşte" gibi birçok sevilen şarkılarını söyledi.

Samet Yılık



