Maç biletlerindeki tema, Türkiye’ye örnektir

Mutlaka dikkatinizi çekiyordur, maç biletlerinde kullanılan temalar, o temaya uygun fotoğraflar, tasarım ve sloganlarımız bir harika. İçerideki her maç öncesinde acaba bu kez nasıl bir fikir, yaratıcılık ortaya çıkacak diye merakla bekliyoruz. Her seferinde de helal olsun, ne güzel düşünülmüş diyor, emeği olanları kutluyoruz. Kocaelispor yönetimi bu haftaki Osmaniyespor maçının biletlerini de bastırdı. Başkan Bahri Yavuz, önceki akşam bilet görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Doğrusu gördüğümüz ilk anda etkilendik, helal olsun dedik. Malum son birkaç gündür Ampute Milli Takımımızın İngiltere karşısındaki yürekli oyunuyla gelen Avrupa Şampiyonluğunu konuşuyoruz.

ANLAMLI FOTO, ANLAMLI MESAJ

Kocaelispor’un maç biletlerin üzerine Ampute Milli takımının sevinç fotoğrafı koyulmuş ve Atatürk’ün Büyük Nutuk’taki “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanda mevcuttur” sözü slogan olarak kullanılmış. Başkan Bahri Yavuz paylaşımına şu notu eklemiş: “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en değerli eser Büyük Nutuk’un 90. yıldönümünde bizlere büyük gurur ve onur yaşatarak Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza minnettarız. “muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! “Öyleyse, ya bağımsızlık, ya ölüm! İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır.” 15-20 Ekim 1927 - Büyük Nutuk”

LOFT AJANS’A VE YAVUZ’A ALKIŞ

Tabi kısa süreçte paylaşım rekoru kırdı anlamlı maç biletleri. Pek çok kişi paylaşımlarını, “İşte biz bunun için Kocaelisporluyuz” notuyla yapmış. Gerçekten de öyle. Gururlanmamak ne mümkün. Türkiye’de hangi kulübün maç biletlerinde böylesi güzel mesajlar verilir ki. Bence maç biletlerimizdeki temalar, Türkiye’ye örnektir. Kocaelispor’un maç biletlerine baktığınızda tasarım, slogan ve yaratıcılıkta gelinen son nokta diyebiliriz. Kulübün bu işlerini Yönetim Kurulu üyesi Efe Nalçacı’nın sahibi olduğu Loft Ajans yapıyor. Ancak Başkan Bahri Yavuz’un da fikir anlamında avansa ciddi katkı verdiği düşüncesindeyim. Yürekten kutluyorum.

Can Emre’nin yediği gole işin uzmanı ne diyor?

Öncelikle Tarsus İ.Y maçında ciddi bir sakatlık geçiren, dizinin altında derin kesik oluşan deneyimli kalecimiz Can Emre’ye bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Can Emre benim çok beğendiğim, o varken kalemiz emin ellerde dediğimiz bir isim. Bakın geriye dönük maçlara, çok kritik kurtarışları vardır. En son Tarsus’ta ilk yarı biterken o şutta golü nasıl önlediğini hep birlikte gördük. Kuşkusuz hatalı yediği goller de oldu ama genel olarak baktığımda sağlam bir kaleci diyebiliriz. Can Emre’nin sakatlandığı o pozisyonda yediği gol çok tartışılıyor. Pazartesi akşamı televizyon programında da bu golü tekrar tekrar izleyip üzerine uzun uzun konuştuk.

FATİH URAZ’DAN DETAYLI ANALİZ

Kamuoyunda ciddi bir kaleci hatası diyenler de var, benim gibi talihsiz bir pozisyon, her kaleci böyle bir golü yer diye bakanlar da. Tartışma ortamında, bir bilene danışalım, onun bakış açısıyla yapılacak değerlendirme çok daha sağlıklı olur düşüncesiyle uzun yıllar Milli takımda, üst seviye takımlarda kalecilik yapmış, kaleciliğin kitabını yazan Fatih Uraz’a sordum pozisyonu. İşte işin ehlinin yorumu: “Burada bir değil birçok hata var. Durduğu yer yanlış, intikali yavaş ve topa gidiş tekniği hatalı. Şöyle ki; arkaya düşen toplara geri geriye çok yavaş gidersin oysa yan yan gidişi tercih edersen en az % 50 daha hızlı hareket edersin. Hem pozisyonu süzememiş, hem de topun kaleye gelebileceğini hiç hesaba katmamış. Tabii vuran oyuncunun orta mı yaptığı, şut mu çektiği de tartışmaya açık. Ancak net bir kaleci hatası var gol de. Her kaleci zaman zaman böyle talihsiz goller yiyebilir. Yeter ki bir daha aynı hata tekrar edilmesin. Pozisyonda bir parça şanssızlık da var lakin net bir hata bu”

Sinan Us’un tepkisi, itirazı doğru değil

İlimizin duayen basketbol antrenörlerinden Sinan Us, geçtiğimiz yıllarda Başiskele Yeniköyspor’un teknik sorumluluğunu yapıyordu. Başiskele Belediyesi’nden gereken desteği alamayan Us, bu sezon başında Us Basketbol adını verdiği yeni bir kulüp kurdu ve kulübün adresini de Başiskele’den Gölcük’e taşıdı. Beşiskele Yeniköyspor basketbol şubesi de böylece kapanmış oldu. Basketbol İl Temsilciliği bu sezon U18 Erkekler Ligi’nde mücadele edecek takımları kısa süre önce ilan etti ve fikstürü çekti. Yeni kurulan kulüplerin en alt ligden başlamasına dair bir talimat söz konusuydu. Bu yüzden İl Temsilciliği Us Basketbol Kulübü’nü 1.Küme’ye dahil etmedi.

YENİKÖYSPOR’UN HAKKINI İSTEDİ

Ancak bu karar Us Basketbol Kulübü’nün tepkisine ve itirazına neden oldu. Sinan Us, “Başiskele Yeniköyspor’da geçen sezon 2.Küme’den 1.Küme’ye çıkmıştık. Sonuçta o kulübü buraya taşıdık. Aynı oyuncu grubuyla yeni kulüpte devam ediyoruz. Dolayısıyla geçen yıl kazandığımız hak verilmeli, 1.Küme’de olmalıyız” dedi. Us Basketbol Kulübü bu düşünce doğrultusunda tertip kuruluna itirazda bulundu. İl temsilcisi Cengiz Kahraman başkanlığındaki komite yaptığı toplantıda Us Basketbol Kulübü’nün başvurusunu kabul etmedi.

TALİMAT AÇIK, YENİ KULÜP BAŞTAN BAŞLAR

Aslında tartışılacak, itirazı gerektiren bir konu değil. Yarışma hakkının alınması için mutlaka iki kulüp arasında resmi bir bağ olmalı. Kulüplerin adını değiştirmesi, birleşmesi gibi. Burada böyle bir durum yok. Sadece yönetim, teknik ekip ve sporcular bir kulübü bırakmış, yeni kurulan kulübe geçmiş. Bu durum yarışma hakkını bağlamaz. Kulüp yeni kurulduysa, doğal olarak en aşağıdan başlamak durumunda. Sevgili Sinan Us’un tepkisi, itirazı boşuna. Tertip Kurulu zaten kafasına göre bir karar veremez. Talimatlar neyi gerektiriyorsa onu yapmak durumunda. Talimatlar da açık.