Maç biletlerine büyük ilgi var

Kocaelispor taraftarı, liderlik umuduysa çıkılacak pazar günkü Karacabey maçı biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Güvenlik nedeniyle dağ tarafındaki kale arkası kapalı. Diğer üç tribünün tamamen dolması, sayının 15 bin dolayında olması bekleniyor. Bu arada Mesut yarın kesin yok, ilk 11’de Sinan olacak.

15 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

İzmit merkezdeki 7 nokta ile birlikte Gölcük’te Akademi Eğlence Merkezi, Kartepe’de ise İstasyon Mahallesi’nde Tecrübe Kuaför Salonu’nda bilet satışları sürüyor. Taraftarlar yarın da stantlardan biletlerini temin edilecek. Pazar günü ise sadece stat gişelerinden satış yapılacak. Bilet fiyatlarında her hangi bir değişiklik yapılmadı. Güvenlik nedeniyle dağ tarafındaki kale arkası yarın da kapalı olacak. Liderlik umuduyla çıkacak maçın biletlerine yoğun ilgi olduğu belirtildi. Kombine kart sahipleriyle birlikte yarınki maçta 15 bin taraftar beklentisi var.

MESUT KESİN YOK, SİNAN 11’DE

Takım son çalışmayı yarın Vinsan Tesisleri’nde yaptıktan sonra İmperial Park Otel’de kampa girecek. Bugünkü çalışmaya da katılamayan Mesut’un maç kadrosunda olmaması kesinleşti. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Mesut’un yokluğunda geçen haftadan farklı olarak Sefa’yı Mert’in yanına ön liberoya çekmesi, Sefa’dan boşalan forvet arkasına ise sarı kart cezasını Kütahya maçında çeken Sinan’ı monte etmesi bekleniyor. Sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Burak Özbakır ise yarın yedekler arasında olacak.

Bilet Satış Noktaları:

1-Fuar İçi Kulüp Binası

2- Yürüyüş Yolu Cixspor Mağazası

3- Alemdar Cad. Görkemspor Mağazası

4- Belsa Plaza Akademispor Mağazası

5- Leyla Atakan Cad. Revolta Baskıcı

6- Bekirdere Karadeniz Pide

7- Sanayi Bülbüloğulları

8- Gölcük Akademi Eğlence Merkezi

9- Köseköy İstasyon Mah. Tecrübe Kuaför Salonu

Bilet fiyatları:

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Protokol Tribün Bilet: 100 TL