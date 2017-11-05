Maç izlerken tribünden düştü

Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynanan maçı arkadaşları ile izlemeye gelen bir taraftar, maçı izlediği anda dengesini kaybederek tribünden aşağıya düştü. Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında aşağıya düşen taraftar hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı taraftar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Binali ASLAN