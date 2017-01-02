Maç oynamayanlar antrenman yaptı

Kocaelispor’da bugün takım ikiye ayrıldı. İlk grup, sabah antrenman yaparken, diğer grup ise Bozüyük ile oynanan maçta forma giydi.

İDEAL TAKIM AYRI ÇALIŞTI Antalya kampında çok yoğun bir ortamda çalışan Kocaelispor’da, dün de ideal kadroda yer alan oyuncuların büyük bölümünün oluşturduğu futbolcular, teknik heyet tarafından ayrı olarak antrenman yaptırıldı. 10 FUTBOLCU KATILDI Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız nezaretinde yapılan antrenmanda Kılıçarslan, Yusuf, Kadir Gezer, Kadir Öge, Murat Başak, Mesut, Sefa, Sinan Pektemek, Burak Özbakır ve Mert yer aldı.

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