Maç oynamayanlar antrenman yaptı

İDEAL TAKIM AYRI ÇALIŞTI
Antalya kampında çok yoğun bir ortamda çalışan Kocaelispor’da, dün de ideal kadroda yer alan oyuncuların büyük bölümünün oluşturduğu futbolcular, teknik heyet tarafından ayrı olarak antrenman yaptırıldı.
10 FUTBOLCU KATILDI
Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız nezaretinde yapılan antrenmanda Kılıçarslan, Yusuf, Kadir Gezer, Kadir Öge, Murat Başak, Mesut, Sefa, Sinan Pektemek, Burak Özbakır ve Mert yer aldı.
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