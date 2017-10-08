Maç sonu olay! 1 futbolcu yaralandı

TFF 3. Lig 2. Grup'un 7. haftasında Gölcükspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylarda konuk takım futbolcusu yaralandı.

Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan ve Darıca Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile biten maç sonrası Gölcükspor taraftarı, soyunma odasındaki rakip takım oyuncularına saldırmak istedi. Bu esnada kırılan camlardan hafif şekilde yaralanan Darıca Gençlerbirliği futbolcusu Alper Tursun'a kulüp doktoru müdahalede bulundu.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay taraftar grubunun uzaklaştırılmasının ardından sona erdi.