Maça gitmeme hakkımız ve lüksümüz yok

Altay maçına giderken yaşanan ölümlü bıçaklama olayıyla sarsıldık, hemen sonrasında Hodri Meydan Grubu lideri yol parasıyla ilgili ağır suçlamaları gerekçe gösterip tribünlerden çekilme kararını açıkladı. Doğal olarak bu karar kamuoyunda, sosyal medyada büyük yangı buldu. Kocaelisporluların sosyal medyadaki buluşma noktaları Başka Kocaelispor yok ve Sadece Kocaelisporluyuz sayfalarında yüzlerce yorum yapıldı. Yorumların tamamına yakını Hodri Meydan’a, lider Özgür Taşkıran’a destek niteliğindeydi. Kocaelispor’un Hodri Meydan’sız, Hodri Meydan’ın da Özgür Taşkıran’sız olmayacağı vurgulanıyordu. Diğer tribün liderleri, grubun üyeleri “Özgür Abimiz yoksa, biz de yokuz” şeklinde paylaşımlarda bulundular. Hodri Meydan olmadan tribün organizasyonu yapabilmek, maratonu doldurup coşturabilmenin ne kadar zor olduğunu yazmama gerek yok. Özgür Taşkıran da çok sevilen, yüzlerce taraftarı peşinden sürükleyen tribün lideri.

PAZAR GÜNÜ HERKES MAÇTA OLSUN

Ancak bunların üzerinde bir gerçeğimiz var, Kocaelispor. Final haftalarındayız ve takımın taraftarına en çok ihtiyaç duyduğu süreçteyiz. Hepimiz üzgünüz, bir süre daha bu acıyı yaşayacağız mutlaka. Ancak hayat devam ediyor, önümüzde zorlu lig maçlarımız var. Maça gitmemek, takımı destekten yoksun bırakmak gibi bir lüksümüz, hakkımız yok. Bir taraftar acımızı yaşayacak ancak öbür taraftan sevdamız için tribünlerdeki yerimizi olacağız. Tanıdığım en iyi Kocaelispor taraftarlarından biri olan sevgili Murat Köprücü kardeşim bu konuya dair Başka Kocaelispor Yok sitesinde paylaşımda bulunmuş, çok açık bir mesaj vermiş. Altına imzamı atarım. Sevgili Murat’ın paylaşımını aynen köşeme alıyor, tüm Kocaelispor sevdalılarını pazar günü İsmetpaşa’ya bekliyorum.

MURAT KÖPRÜCÜ’NÜN PAYLAŞIMI

“Kara Pazar 19 Mart ölümün ağırlığının camiaya tüm kasvetiyle çöktüğü gündü. O günden bu yana çok şey yazıldı burada. Dün gece Kocaelispor’la konuştum, hepinize selamı var. Biraz kırgındı;-Her şeyi anladım, ama benim ne suçum var? Ben size ne yaptım da beni yalnız bırakıyorsunuz, boynumu büküyorsunuz, tribünde olmuyorsunuz? Siz ki 50.000 kişinin öldüğü depremden sonra bile beni yalnız bırakmadınız. Tamam, acınızı yaşayın, sadece alkışlayın, tezahürat beklemiyorum, ama gelin ve orda olun, beni yalnız bırakmayın-dedi ve ekledi: -Sen değil miydin o tribünde 5 yaşından beri BU SEVDADAN VAZGECERSEK ALLAH BELAMIZI VERSİN diye bağıran. Şimdi bunu bana nasıl izah edersin? Sustum, hiçbir şey diyemedim.

Tanıyanlar biliyor, ben bir maç için yaklaşık 700 km yol gidiyorum. Hayatım havaalanında, yollarda geçiyor. Ve bu pazar da rahmetli Serhat BOZ kardeşim başta olmak üzere gizli gizli KOCAELİSPOR maçı anlattığı için görmediği zulüm kalmayan RAHMETLİ Abim Kemal Karadeve’nin, depremde eşi ve çocuğuyla kaybettiğim tribün arkadaşım, kardeşim EFSANE TRİBÜNCÜ Yiğit Özcan’ın ağabeyi Yıldıray Özcan’ın, babası Hakan Abi ile her maça gelmek için yanıp tutuşurken küçük yüreği bir anda duran Eren Eltut’un, Demirci İbo’nun ve adını burada zikredemediğim için aflarına sığındığım ebediyete intikal etmiş tüm Kocaelisporluların ruhunu şad etmek için, FORMAMLA VE ATKIMLA tribünde yerimi alacam. Geleceklere de, acısını tribünde olmayarak yaşayacaklara da saygım var. Bu vesileyle Serhat BOZ kardeşime Allah’tan tekrar rahmet diliyor, kederli ailesine ve camiaya taziye dileklerimi iletiyorum. Allah bize benzer acıları bir daha yaşatmasın”

Mesut Özdemir müjdesi

Cuma namazı çıkışı takımla ilgili son bilgileri almak için aradığım teknik direktörümüz Ümit Metin Yıldız verdi müjdeyi haberi. Mesut ameliyattan vazgeçmiş. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreç geçiyorduk. Son maçlarda 4-5 banko isim yer alamıyordu. Mesut’un ameliyat olma kararıyla birlikte sezonu kapattığı haberleri de şok etkisi yaratmıştı. Hedefe doğru giderken, final haftalarında orta sahanın dinamosundan yoksun kalmak, ciddi bir darbeydi. Mesut’un sakatlığıyla ilgili belirsizlikleri geçtiğimiz günlerde köşemde aktarmıştım.

KESEMENLİ İKNA ETTİ

Çapraz bağlarında kısmi yırtık vardı. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli operasyon gerekmediğini, Mesut’un oynamaya devam edebileceğini söylüyordu. Ancak Mesut İstanbul’da spor hekimlerini başvurmuş ve onlardan ameliyat olma tavsiyesi almıştı. Bu gibi durumlarda futbolculun vereceği karara saygı duymak gerekiyordu. Mesut’un ameliyat olma kararı kimsenin hoşuna gitmese de yapılacak bir şey yoktu. Bugün yarın ameliyat için gün alacaktı Mesut ve operasyon sonrasında sezonu kapatacaktı. Ancak önceki gün kulüp doktorumuz, Futbol Şube, teknik ekip ve Mesut aralarında son bir istişare yapmışlar. O toplantıya kadar ameliyatta kesin kararlı olan Mesut, kulüp doktoru Cumhur Kesemenli’nin tıbben yaptığı detaylı açıklamaların ardından ikna olmuş ve kararını değiştirmiş.

ÇOK İHTAYACIMIZ VARDI

Sürpriz ve sevindirici bir haberdi bu. Yönetim, teknik ekip, futbolcu arkadaşları, taraftar herkes için büyük müjde oldu. Final haftalarında olmayacak, ciddi bir kayıp diye baktığımız Mesut, bir anda takıma dönecek. Teknik patron Yıldız dünkü telefon görüşmemizde 2 haftaya kadar sürpriz olabileceğini, Mesut’un oynayabileceğini söyledi. Bu bilgiyi verirken çok sevinçliydi. Nasıl olmasın ki. Mesut’un takım için ne denli önemli olduğunu yokluğunda daha iyi anlamıştık. Onsuz maçlarda çok sıkıntı çektik. Ona çok ihtiyacımız vardı. Dönüşü hem performans, hem moral olarak takımı olumlu yönde etkileyecektir. Doğrudan veya Play-Off’tan üst lige çıkmak için şimdi daha inançlı, daha umutluyuz.



Derincespor için belki de son şans

Kent futbolu için kritik bir gün. Çok kötü bir sezon geçiren Derincespor uçurumun kenarında. Bitime 7 hafta kala son sıradalar ve hem puan farkını kapatmaları, hem üç takımı birden geçmeleri gerekiyor. İşinin ne denli zor olduğu ortada. Ancak çıkmayan canda umut vardır derler. Bugün(Cumartesi) belki de son kozlarını oynayacaklar. Aynı puandaki Kırıkkale’ye konuk olacaklar. Her ikisi için de tamam mı, devam maçı anlamı, önemi taşıyor maç. Sezonun kırılma maçı da diyebiliriz. Galibiyet güçlü bir umut verecek, ancak diğer iki ihtimalde kurtuluştan söz etmek pek inandırıcı olmayacak. Gebzespor’un havlu atmasıyla aşağıdan gelecek takım kalmadı. Hiç değilse eldekileri koruyayım, profesyonel ligde 5 takımla devam edelim istiyoruz. Bugün(Cumartesi) Derincespor’un kazanması ve umutları yeşertmesi için dua edeceğiz.

Üff, maça bak maça

Amatör Süper Lig’de normal sezonun tozunu atan, şampiyon olan iki takım Derince Belediye Demir ile Nusretiyespor, Play-Off etabında bugün(Cumartesi) kozlarını paylaşıyor. Her ikisinin de gerek kadro kaliteleri, gerekçe maliyetlerinin Süper Lig’in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi performansları için de bunu söylememiz mümkün. Kağıt üzerindeki favoriler BAL için. İlk raunt Derince’de, doğal çimde. Kuşkusuz ki, içerde olmak, doğal çimde oynamak Derince Bedediyespor için avantaj. Ancak karşılarında en az kendileri kadar güçlü ve iddia bir rakip var. Üç ihtimale açık bir mücadele. Kazanan BAL için bir adım öne çıkacak, moral bulacak. Sonuç ne olur, bu beni çok ilgilendirmiyor; dostça olsun, futbol kalitesi yüksek olsun isterim, hakemlerin sonuca etki etmemesi de arzu ederim. Gerek iki takım taraftarı, gerekse futbolseverlerin büyük ilgi göstereceği dev bir buluşma. Amatör futbolun kalbi saat 13.00-15.00 arasında Derince’de atacak.

