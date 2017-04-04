Maça maça maça

Kocaelispor yönetimi yarınki maçla ilgili bir bildiri yayınladı.

Saat 15.00’de başlayacak maçı için kapıların 14.00’de açılacağı bilgisi verilerek, bilet fiyatlarının Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL, Maraton Tribünü Bilet: 15 TL, Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL, Numaralı A Tribün Bilet: 40 TLVIP Protokol Tribün Bilet: 100 TL olduğu belirtildi.

Maçla ilgili taraftarlara çirkin ve kökü tezahüratla ilgili şu uyarı yapıldı: “Taraftarlarımızın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon içinde ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakalarda daha önce 4 kez gerçekleştirilmesinden dolayı, bundan sonra gerçekleşecek olan ilk çirkin ve kötü tezahürat eyleminde Kulübümüze 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500 TL PARA CEZASI verileceğini hatırlatarak taraftarlarımızın yapacakları tezahüratlarda dikkatli olmalarını rica ederiz”