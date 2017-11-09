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Macit Haldız, Vali Aksoy’un konuğu

Macit Haldız, Vali Aksoy’un konuğu

Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

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Vali Aksoy’a yeni görevinde başarılar dileyen, faaliyetlerle ilgili bilgilendiren Macit Haldız, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız’a, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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