Macit Haldız, Vali Aksoy’un konuğu
Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
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Vali Aksoy’a yeni görevinde başarılar dileyen, faaliyetlerle ilgili bilgilendiren Macit Haldız, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız’a, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.
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Etiketler : Haldız Grup, Haldız İnşaat, Macit Haldız, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
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